Padesátka na krku a přání nevypadat jako hastroš. Tajný trik má Peštová či Anistonová

Mnohé ženy se potýkají s tím, že nevědí, co nosit poté, co oslaví padesátku. Už patří mezi staré a tápou, co by jim ještě slušelo, nebo po tomto jubileu potřebují velkou změnu.

Padesátka neznamená, že se ženy musí pomalu, ale jistě stylizovat do rolí babiček. To dokazují mnohé známé dámy, kterým se styl se zralejším věkem rozhodně nevytratil. U kterých žen byste se mohly inspirovat? To najdete v naší grafice.