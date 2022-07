"Svobodu bradavkám." Herečku Florence Pughovou naštvala kritika jejích odvážných šatů

"Přijde ti v pohodě veřejně kritizovat velikost mých prsou a tělo?" napsala v neděli Florence Pughová na svém Instagramu, na kterém má více než sedm a půl milionu sledujících.

Britská herečka, která se proslavila rolí v akčním filmu Black Widow a v hororu Slunovrat, si na módní přehlídku v Římě oblékla růžové šaty navržené kreativním ředitelem značky Valentino Pierpaolem Picciolim. Ušité jsou z průhledné látky a herečce jsou vidět prsa a bradavky. Pughová snímek róby sdílela v sobotu také na svém Instagramu.

"Byla jsem nadšená, že si je obléknu. Nebyla jsem vůbec nervózní. Před akcí, během ní a ani teď nejsem," napsala. Zatímco Instagram zakazuje zveřejňování ženských bradavek a ne mužských, hollywoodská hvězda u svého příspěvku uvedla: "Technicky jsou zahalené?"

Po palbě kritických komentářů v neděli zveřejnila další příspěvek, ve kterém napsala: "Proč se tak bojíte prsou? Malých? Velkých? Levého? Pravého? Pouze jednoho? Možná žádného? Co je tak děsivého?" a příspěvek označila heslem "svobodu bradavkám".

Šestadvacetiletá herečka také uvedla, že je zajímavé sledovat, jak je "pro muže snadné zcela zničit ženské tělo, veřejně, aby to všichni viděli". Ve svém příspěvku pokračovala tím, že to není poprvé a určitě ne naposledy, co si jako žena musí od cizích lidí vyslechnout, co je špatně s jejím tělem. "Hodně mě znepokojuje, jak vulgární někteří muži jsou," upozornila.

Navzdory kritice Pughová prohlásila, že je šťastná, jak vypadá, a miluje své tělo i s jeho nedostatky. "A to jsem se ve 14 letech nemohla na sebe ani podívat," dodala.