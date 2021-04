Dříve se mu vysmívali, dnes je nedocenitelný. Folklor umí pobuřovat i nadchnout

Kdo by si před pár let řekl, že to budou zrovna folklorní motivy, které budou hýbat světovými trendy. Ale opak je pravdou, v kolekcích velmi žádaných značek můžete najít ukrajinské vyšyvanky či motivy kroje z rumunského Bihoru nebo jižní Moravy.

Jeden z nejžádanějších kousků, který najdete v luxusním pražském butiku SMBLS, jsou šaty od značky Bazena. Jsou lněné, nebarvené a jejich největší ozdobou je bohatá výšivka. Vyjdou vás na téměř 17 tisíc, ale platíte za kvalitní ruční práci.

Návrhářka Vita Kin také pracuje s motivy ukrajinského folklorního odívání zvaného vyšyvanka. Založila si stejnojmennou značku, která získala mezinárodní prestiž. Velmi populární je například v Londýně, kde se zákazníci Vity nebojí utratit v přepočtu až sedm a půl tisíce korun za roušku vyšívanou folklorními motivy. V Čechách mix folklorních prvků a současné módy ožívá díky návrhářce Zuzaně Osako.

V Čechách máme k módě inspirované folklorem zatím opatrný vztah. Několik tvůrců se jím sice nechá inspirovat, ale především starší zákazníci mohou být těmito motivy odrazeni. Je to proto, že lidová móda a řemesla byly zneužívány k propagandě minulého režimu. Stačí si přečíst román Žert Milana Kundery, kde se z tradiční jízdy králů, z lidového folklorního průvodu, stala politická fraška.

Profesorka UMPRUM Liběna Rochová se ale snaží své studenty v ateliéru Designu oděvu a obuvi vést k tomu, aby hledali svou autenticitu a jedinečnost právě prostřednictvím zapojení krojových prvků do svého designu. Sama Rochová pracuje s tradičními technikami modrotisku, kanafasu a dalšími, které se nebojí učit i své studenty.

