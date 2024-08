Dokonalá kabelka: průvodce výběrem podle vaší postavy

Při výběru kabelky je jistě nezbytné myslet na to, kolik prostoru pro všechny důležité věci potřebujete. Barva materiálu, z něhož je vyrobena, by na prvním místě vašeho výběru rozhodně stát neměla. Je to zcela marginální detail, který vyřešíte, až když se zamilujete. Hlavní je ovšem vědět "do koho". Tedy do jaké kabelky, abych byla přesná.

Výběr kabelky podle typy postavy

Měříte kolem 160 cm? Pak byste neměla nosit velké kabely přes rameno. Popruhy nízkým postavám obecně nesluší, protože jim ubírají centimetry, a to rozhodně není vaším cílem. Naopak, pokud máte tělo jako modelka a dosáhla jste vzrůstem nadoblačných výšin, pak si zamilujte crossbody kabelky. Popruh přes tělo zdůrazní vaše dlouhé nohy, což není nikdy na škodu.

Pokud se pyšníte ženským tělem ve tvaru hrušky, pak nikdy nenoste takové kabelky, které by přitahovaly pozornost k oblasti boků. Naopak, tuto část těla zakryjte a jděte na věc chytře. Stačí, když si jako kabelku oblíbíte psaníčko ve velikosti XXL. Právě díky tomu, že jej držíte v ruce, schováte boky. Když na psaníčku budou zajímavé motivy a flitry, každý popíše váš doplněk, nikoliv vaši postavu. Psaníčka nosí také členky britské královské rodiny právě proto, aby nemusely řešit, kam s rukama, nebo že elegantně zakrývají to, co chtějí, aby zůstalo skryto. V neposlední řadě psaníčko přidržované rukou a bokem znamená jednu obrovskou jistotu. Vítr vám nikdy nezvedne sukni do výšky, takže nedojde k trapasu, o který jistě nestojíte.

Postavy typu jablko by měly mít jako doplněk kabelku s popruhem přes jedno rameno, vždy a za všech okolností. Rafinovaně totiž skryjí bříško i nepřítomnost pasu.

Pyšníte-li se postavou ve tvaru přesýpacích hodin, lze vám doporučit kabelky s oušky do ruky. Ukažte své křivky a neskrývejte je za jinými rafinovanými modely.

Batohy

Batohy jsou samostatná kapitola. Víc nesluší malým ženám, jistě jsou ale pro zrychlený život nezbytné. Jestliže nošení batohu nemůžete vynechat, vybírejte si alespoň subtilní varianty tohoto doplňku. Mimochodem - žádný batoh ve městě by neměl ani náznakem signalizovat, že se vydáváte na túru. Horské batohy a jejich funkční napodobeniny si nechte na víkend. Ruku na srdce - sportovní batohy nesluší opravdu nikomu.

Máte jasno, jakou kabelku si koupíte při nejbližší příležitosti? Teď už víte, jaká se hodí k vaší postavě, oříškem už bude jen ta správná barva. Ten si ale rozlouskněte sama, ideálně kontrolou barevnosti vašeho šatníku.