Kousky princezny Diany jdou do dražby. Nahlédněte do šatníku královské rebelky

Princezna Diana byla módní ikonou 80. a 90. let, na kterou svět nezapomíná ani bezmála 27 let od jejího úmrtí. Cena za její večerní šaty v prosinci vylétla do astronomických výšek. Nahlédněte do jejího šatníku a připomeňte si její styl.