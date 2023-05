Svatební dress code: co si obléct na svatbu a jakým barvám se raději vyhnout

Kdo by se rád nezapojil do svatebního veselí plného lahodného jídla, zábavy a tance? Pokud máte to štěstí, že vás letos pozvali k účasti na tomto krásném obřadu lásky, měli byste také při oblékání pamatovat na pravidla, která respektují slavnostní událost i přání novomanželů.