Tak podivné, že je chce mít každý. Bizarní oblečení, které se vždy rychle vyprodá

Džíny špinavé od trávy, tříprsté sandály, potrhané silonky či legíny, které končí jako boty na podpatku. Módní kousky, které stojí i několik tisíc. Přestože takové výstřelky jsou často nepraktické a i na první pohled nevzhledné, jakmile se uvedou na trh, vyprodají se. Které patří mezi nejbizarnější?

