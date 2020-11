Beckhamův chalupářský styl se ujal. Je to nový ideál maskulinity, tvrdí znalci

Zatímco jeho manželka, Victoria Beckhamová, udává módní trend v ženské sekci, bývalý fotbalista mluví do duší mužské populace. Byl to on, kdo před lety do módního mainstreamu zařadil odbarvený blond nebo kožené svršky. Teď odstartoval i nejnovější vlnu rozmarného venkovského života - chalupářský styl, který dokonce mužské polovičky vybičoval i k pletení vlastních svetrů.

Během karantény se Beckham nechal na sociální sítě vyfotit v různých pozicích, které nový trend demonstrují: například s kosou v ruce, v manšestrákách nebo vlněném svetru. Také neměl evidentně ostych se brodit v poli v trenčkotu či plášti.

"Jakmile jsme se dostali do izolace, muži vnímají tzv. cottagecore jako prostředek k vyjádření většího romantického ideálu maskulinity," vysvětlil nový styl pro The Guardian Andrew Groves, profesor módního designu na University of Westminster. V Beckhamově případě vidí v jeho ztvárnění idealizaci zemědělského dělníka.

Trend, který v těchto týdnech vrcholí a získává si i díky pandemické situaci nové a nové přívržence, se ale zrodil již před delším časem. V roce 2017 se poprvé objevil na sociálních sítích typu TikTok a Tumblr. Lidé tehdy začali kombinovat lifestyle s módními trendy. Jde tedy podle módních odborníků o touhu po romantickém lesku venkovského života, který je částečně vyjádřen pohledem do 70. let, kdy v této době dominovaly krajkové ozdoby a denim.

"Pro ty, kteří se cítili uvězněni ve svých bytech ve špinavých a přeplněných městech, najednou vznikl smysl začít snít o pastorálním prostředí, ve kterém se člověk může cítit příjemně, svobodně a daleko od nákazy," shrnul pro The Guardian historik módy Andrew Luecke.

Během pandemie se také rozmnožily aktivity spojené s chalupářským stylem - zvýšil se zájem o domácí pečení, zahradničení nebo výrobu vlastního oblečení.

Pandemické tendence se uchytily i v mužské módě. Vyhledávají se takové kousky, které připomínají "dědečkovský styl": cardigany či ploché čepice. Někteří mužští uživatele TikToku se vrhli do vlastního pletení svetru.

