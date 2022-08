"Byla jsem jen tělo." Hvězda Americké krásy promluvila o znásilnění ve 12 letech

Většinu svého života Mena Suvariová poměřovala svoji hodnotu podle toho, jak vypadá a zda působí sexy. Proslavila se filmovými rolemi, v nichž vystupovala jako objekt sexuální touhy. V Americké kráse ztvárnila provokativní a zranitelnou Angelu, po které touží vyhořelý čtyřicátník, a ve snímku Prci Prci Prcičky zase nevinnou pannu Heather. V knize The Great Peace americká herečka odhaluje, že jako se sexuálním objektem s ní okolí začalo zacházet už o několik let dříve.

"O svou identitu jsem opravdu přišla už ve 12 letech, kdy mě znásilnili," říká Suvariová v rozhovoru pro britský deník The Guardian. Kamarád jednoho ze tří starších bratrů jí psal milostné dopisy, nabádal ji k sexu a nakonec ji několikrát znásilnil ve svém domě. Ve škole o ní pak před spolužáky mluvil jako o děvce. Herečka kvůli studu zapřela, že se něco takového stalo. "Vysálo to ze mě život. Jen mě to dál utvrdilo v tom, že mě nikdo nezachrání a nepomůže mi," vzpomíná Suvariová, o kterou rodiče příliš nejevili zájem.

Všichni říkali, že vypadám na osmnáct

Když kvůli znásilnění dostala zánět močového měchýře, lékař jí předepsal antikoncepci, aniž by se podrobněji zajímal o její problémy. Někdy v té době si začala vydělávat jako modelka a natáčet první reklamy. Modeling a herectví jí daly prostor k sebevyjádření, na druhou stranu ji toto prostředí utvrdilo v přesvědčení, že záleží hlavně na tom, jak vypadá a jestli je dost sexy. Suvariová přitom byla v agentuře zaregistrovaná jako dětská modelka.

"Během mého prvního focení všichni říkali, že vypadám na osmnáct. Ale mně bylo dvanáct. Dávali mi najevo, že jsem dospělá a mám se tedy jako dospělá chovat," vzpomíná Suvariová. Začala se zaplétat se staršími muži, kteří ji zneužívali. Zmiňuje například fotografa, který ji v 15 letech fotografoval nahou, nebo 30letého podnikatele, s nímž měla o rok později pohlavní styk. "Nikdo mi neřekl, že to není správné a muži by se mnou neměli takhle zacházet," svěřuje se.

Byla jsem jen tělo

Aby utekla negativním pocitům, začala brát drogy. "Byla jsem zoufalá. Cítila jsem se naprosto bezmocně a bezvýchodně," říká herečka, která v té době začala žít v toxickém vztahu se starším mužem, který se živil jako osvětlovač. "Nadával mi a říkal, že jsem hloupá. Cítila jsem se jako v pasti a začala jsem ještě více fetovat," vzpomíná. Ve své knize popisuje, že ji nutil používat nepříjemné sexuální pomůcky, což po opakovaném a hrubém análním sexu vyžadovalo lékařskou péči . "Nemiloval mě, byla jsem jen tělo, nádoba na jeho touhy," píše.

V knize také uvádí, že ji nutil vyhledávat ženy, s nimiž se budou milovat ve třech. Po letech jednu ze společnic potkala a svěřila se, že ji partner k milostným hrátkám přinutil. Ženu to překvapilo, bývalý partner se totiž nechal slyšet, že sex iniciovala právě Suvariová.

Z natáčení jsem se vracela do nejhoršího vztahu

V roce 1999 přišla nabídka na roli ve filmu Americká krása. Suvariová v něm paradoxně ztvárnila roli dospívající dívky Angely, kterou je sexuálně posedlý 40letý muž. "S Angelou jsem se ztotožnila. Věděla jsem, jak roli hrát, protože jsem ji velmi dobře znala. 'Chceš, abych byla sexy? Tak dobře.'," říká Suvariová.

V rozhovoru popisuje, jak se z natáčení, kde jí všichni dávali najevo obdiv, vracela domů do nejhoršího vztahu svého života. "Bylo to temné období, při natáčení Americké krásy jsem si odpočinula. Mohla jsem jít do práce a cítila jsem se důležitá. Nikdo mi neříkal, že jsem retard a idiot."

Psaní životopisu se pro ni stalo bolestivou katarzí. "Nikdy jsem tyto okamžiky nepovažovala za zneužívání nebo trauma, vždy jsem je omlouvala. Cítím, že se minulosti nikdy nezbavím, časem na to získáte trochu jiný pohled a jste na sebe pak méně přísní," svěřuje se herečka, která už několik let chodí na terapie.

Lidé jí po vydání knihy začali posílat zprávy, v nichž se svěřovali s podobnými traumaty. "Byl to hořkosladký pocit. Cítila jsem, že mě konečně někdo vidí a slyší, ale bylo bolestivé číst, že někdo zažil něco podobného. Vždy jsem doufala, že by kniha mohla přispět k nějaké změně a rozpoutat diskusi," uzavírá.

