Sexy tanec a vášnivé líbání. Harry a Meghan ukázali soukromé fotky ze svatební party

I přes velká očekávání první díly žádná nová významná odhalení nepřinesly, píše agentura Reuters. Vyprávění královského páru se soustředilo na začátky jejich romantického vztahu a mediální boje. Princ Harry vzpomněl na svou matku, princeznu Dianu, a neustálou pozornost médií, které se mu jako členovi královské rodiny dostávalo už od narození.

"Obětovala všechno, co kdy znala, svobodu, kterou měla, aby byla se mnou v mém světě. A krátce na to jsem já obětoval všechno, abych byl s ní v jejím světě," řekl princ Harry o Meghan. Popsal také, že někteří členové královské rodiny chápali obrovskou mediální pozornost jako součást rituálu začlenění do královské rodiny, kterým si museli projít všichni.

Princ Harry a Meghan Markleová také otevřeli své svatební album a podělili se o řadu dosud neviděných snímků včetně záběrů, na nichž jako novomanželé krájí dort, sledují ohňostroj nebo tančí svůj první novomanželský tanec.

Na dalších snímcích se pár setkává se slavnými hosty včetně Eltona Johna a Idrise Elby. Mezi dosud nezveřejněné snímky z této události patří také fotografie členů královské rodiny na recepci na hradě Windsor a fotografie ze svatební hostiny ve Frogmore House. Podívejte se.