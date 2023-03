Mažte si na kůži jen to, co byste si namazali na chleba

PharmDr. Kamila Horníčková, která se na první české internetové Lékárna.cz věnuje přírodní medicíně a zelené lékárně, vysvětluje, proč být při výběru přírodní kosmetiky ve střehu a co je pro kůži blahodárné.

Jak začít s přírodní kosmetikou?

Důležité je začít postupně. Není to lehké. Čtěte složení produktů, vyhýbejte se základním problematickým látkám ve složení, jako jsou konzervanty, barviva a parfémy. Učte se a postupně rozšiřujte své vědomosti. Krůček po krůčku pak můžete nahradit stávající nevyhovující produkty za přírodní, čisté, kvalitní a zdraví prospěšné. Člověk se zná nejlépe, pozná, co mu voní, vyhovuje a co ne. Nebojte se experimentovat. Když zjistíte, že vám přípravek nedělá dobře nebo na něj máte alergickou reakci, zkuste jiný.

Platí, že čím jednodušší složení, tím lepší?

Ano, méně je někdy více. Hledejte řešení v jednoduchosti. Lidé si někdy neuvědomují, že kůže je druhý dýchací orgán, přijímáme skrze ní všechno. To, co dáváme našemu tělu, tím se stáváme. Když budeme jíst nekvalitní potraviny, i naše tělesné buňky za čas ztratí vitalitu a onemocní. Stejné je to s doplňky stravy, bylinami či kosmetikou. U kosmetiky si vždy položte otázku: Je složení přípravku vhodné pro vaše tělo tak, že byste si daný produkt v přeneseném slova smyslu "namazali i na chleba"?

Dá se říct, že všechno přírodní je kvalitní?

Ne, to určitě ne. Pod pojmem "přírodní kosmetika" se může schovávat i velmi nekvalitní chemická kosmetika s obsahem jedné, dvou přírodních složek. Výrobce složky vyzdvihne na obalu a tento produkt pak nazývá přírodním. Vlivem greenwashingu se tak můžeme setkat s řadou "zelených" přírodních produktů, které ale organismus spíše zatíží, než aby mu prospěly. Abyste se s přírodní kosmetikou cítily dobře, buďte ve střehu a vždy se zajímejte o její kvalitu, původ a složení.

Podle čeho se tedy pozná kvalitní přírodní kosmetika?

Kvalitu poznáme především podle složení, certifikace a také podle kvality dané značky. Aby byl produkt certifikovaný, musí splňovat přísná kritéria. Hlavní složkou kvalitní přírodní kosmetiky je aloe vera gel, bambucké máslo a kvalitní oleje. Oproti tomu běžné krémy obsahují na prvním místě vodu, syntetické oleje a podobně. U složení platí, že přípravek obsahuje nejvíce právě té složky, která je uvedená na prvním místě.

Jaký krém je ideální pro mladou slečnu a naproti tomu pro ženu ve středním věku?

Hlavní složkou krémů pro mladé slečny by měly být hydratační látky, jako je aloe vera, květové vody z bylinek a nekomedogenní oleje, například arganový, konopný a další. Většinou obsahují i vodu a protizánětlivé složky, jako je éterický levandulový olejíček, olej z čajovníku a další. Pro ženu ve středním věku jsou blahodárné krémy, které obsahují méně vody, ale zato více aktivních vyživujících složek. Patří mezi ně například hodnotné oleje - šípkový, jojobový, meruňkový, švestkový, fíkový, dále například i kyselina hyaluronová, vitamín C a přírodní retinol (bakuchiol).

Máte s přírodní kosmetikou osobní zkušenosti?

Osobně používám jedině přírodní kosmetiku. Vychází to z mého životního postoje pečovat o sebe přirozeně a v souladu s přírodou. Začala jsem ve 20 letech, kdy jsem se nemohla zbavit akné a černých teček. Tehdy mi přišla do cesty jedna velmi kvalitní a vytříbená německá značka biodynamické přírodní kosmetiky, kterou s přestávkami používám dodnes.

