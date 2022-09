Matthew McConaughey v mládí čelil sexuálnímu zneužívání. Důvěru v lidi ale neztratil

V podcastu The Conversation se Matthew McConaughey svěřil s tím, jaké trauma po obou negativních zkušenostech prožíval. Vyrovnat se s ním mu pomohla i rada jeho otce. "Rodiče mě učili úctě k ženám, ke vztahu, k sexuální intimitě, k osobnímu prostoru. A když se mnou jednou otec vedl 'chlapské' řeči, povídá: 'Kdybys cítil, že dívka nebo žena v intimní chvíli váhá… Přestaň.' Doslova řekl: 'Třeba si jen budeš myslet, že váhá, a jakmile přestaneš, může říct: 'Ale ne, no tak.' Ty ale nepokračuj. Počkej do příště.'"

Herec, známý například z filmu Klub poslední naděje nebo ze seriálu Temný případ, je rád, že ho otec už před více než třiceti lety seznámil s pravidly konsenzuálního sexu. I díky tomu se mu podařilo v životě navazovat zdravé vztahy. "Několikrát jsem se dostal přesně do situací, kdy jsem partnerce řekl: 'Ne, ne, ne. Dnes končíme. Není všem dnům konec. Jestli se to má stát, tak se to stane.'"

Po obou zmíněných sexuálních zkušenostech bylo McConaugheymu hned jasné, že takhle intimní život vypadat nemá. Rozhodl se ale, že se tím nenechá semlít. "Později jsem chodil s holkami, které se mi líbily a které mě měly rády. Pomalu jsme se sbližovali a bylo to krásné a neohrabané a se vším tím, co k seznamování patří."

V autobiografii Greenlights prozradil, že k jeho prvnímu sexuálnímu styku došlo nedobrovolně v patnácti letech. V osmnácti ho pak zneužil muž, který mu předtím podstrčil drogy. Herec nepřipustil, aby z něj tyto zkušenosti udělaly oběť. "Nedovolil jsem, aby to nalomilo mou důvěru v lidi. Mohu mít zdravý vztah. Bezpochyby. Rozhodl jsem se, že to břímě s sebou nebudu vláčet, že si tu zátěž neponesu životem a neovlivní to mé další vztahy s lidmi."

Psychiatrickou pomoc sice nevyhledal, tvrdí ale, že bez pomoci svých nejbližších by se s traumatem vyrovnával mnohem hůř.