"Manželství je klec, radši bych skočila ze skály." Role ženy v době Boženy Němcové

Nový seriál České televize Božena vypráví nejen o životě slavné české spisovatelky, ale ukazuje také jasně vymezený život žen během první poloviny 19. století. Autorka Babičky se rozhodla vzepřít tehdejším striktním pravidlům o tom, co žena může a co nesmí.

V době biedermeieru měla žena jasně dané tři role, které se od ní vyžadovaly - manželka, hospodyně a matka. "Kdyby mi bylo dvacet, tak bych se raději vrhla ze skály, než šla znovu do manželství. Máme se rádi, ctíme se, ale manželství je klec," říká mladé Boženě Němcové v seriálu kuchařka Magdalena Dobromila Rettigová, která sama psala povídky, básně i divadelní hry. To vše ale až poté, co splnila povinnosti vycházející právě z této triády.

V první polovině 19. století vládl velký společenský tlak na to, aby lidé dodržovali určitá pravidla a právě umělecky zaměřené osoby z těchto konvencí často vypadávaly.

"Rozdělte si čas na všední a sváteční. Ve všedním zaopatřete rodinu a domácnost a ten sváteční si nechte pro sebe," říká Rettigová a Němcová ji bere více než na za slovo, když sváteční čas udělá ve svém životě tím prvořadým.

A zatímco emancipace ženy byla v té době přijatelná jen v určitých mezích a byla spojená s její možnou finanční nezávislostí, Němcová se rozhodla realizovat své osobní i umělecké touhy i přesto, že neměla dostačující ekonomické podmínky.

