Madonna píše a režíruje film o svém životě. Nechce, aby jej točili misogynní muži

"Nikdo nebude vyprávět můj příběh, jen já sama," uvedla v rozhovoru pro americký týdeník Variety 63letá zpěvačka. "Měla jsem výjimečný život a musím natočit výjimečný film. Je to také prevence. Spousta lidí se o mně snažila natočit film a většinou to byli misogynní muži. Tak jsem strčila nohu do dveří," vysvětlila Madonna.

Zpěvačka právě pracuje na scénáři a celovečerní snímek si chce sama také zrežírovat. "Scénář je velmi dlouhý a dělá mi velký problém jej zkrátit. Snažím se, ale je to jako useknout si končetiny."

V hlavní roli by se měla objevit americká herečka Julia Garnerová, kterou proslavila role podvodnice Anny Delveyové v seriálu Neskutečná Anna. Snímek bude produkovat filmové studio Universal Pictures, datum premiéry prozatím nebylo potvrzeno.

Film se podle Madonnina vyjádření z roku 2020 bude soustředit hlavně na hudbu. "Díky hudbě jsem dokázala fungovat, umění mě drželo při životě. V mém životě je tolik dosud nevyřčených a inspirujících příběhů," uvedla.

Madonna coby režisérka vytvořila dva snímky, a to komediální drama Špína a moudrost z roku 2008 a romantický film Králova láska z roku 2011 oceněný Zlatým glóbem za nejlepší původní píseň. Stejné ocenění získala sama Madonna coby herečka za ztvárnění Evy Perónové ve snímku Evita z roku 1996. Kromě toho hrála ve filmech Hledám Susan. Zn.: Zoufale z roku 1985 nebo Dick Tracy z roku 1990.

V roce 1991 vznikl dokument S Madonnou v posteli a v roce 2005 Madonna: Bilance s tajemstvím.

Mohlo by vás zajímat: Špičatá prsa symbolizovala ženskou moc a vzdor vůči kritikům. Madonna je předvedla před 30 lety (5. 6. 2020)