Ukazuje výstřih, je promiskuitní. Experiment ukázal, co si ženy myslí o jiných ženách

Autoři studie Jessica Ayersová, psycholožka z Boise State University, a Aaron Goetz, psycholog z California State University, si na počátku chtěli ověřit novou hypotézu, která vysvětluje, proč jsou ženy, které se oblékají provokativně nebo vyzývavě, posuzované často negativně. Předpokládali, že ostatní ženy k takovému názoru vede soutěživé prostředí partnerského trhu, proto ty, které se příliš odhalují, kolektivně kritizují. "Hlavním poselstvím naší studie je to, že ženy mají vůči jiným ženám předsudky," řekla pro web PsyPost Ayersová. Zakořeněný úsudek se promítá i do hodnocení charakteristik, které nemají se způsobem oblékání nic společného. Své výsledky zkoumání odborníci publikovali v odborném časopise Personality and Individual Differences.

Výzkumníci částečně vycházeli z teorie sexuální ekonomie, která předpokládá, že sexuální interakce mohou být přirovnané k tržnímu prostředí, kde jsou muži kupci a ženy prodejkyněmi. Podobně jako na volném trhu může konkurence mezi prodejci snižovat nebo zvyšovat cenu nabízeného zboží, a ženy se snaží uchovat si svou vysokou hodnotu tím, že odsuzují ženy, které ji snižují domnělou nebo faktickou promiskuitou.

Relevantní byla hloubka výstřihu

První experiment, který byl provedený na 712 účastnicích s průměrným věkem 25 let z University South California, ukázal, že právě vyzývavé oblékání výrazně přispívá k předpokladu, že je daná žena promiskuitní. Dobrovolnicím byla předložena fotografie ženy, kterou měly ohodnotit v osmi charakteristikách. Polovina skupiny přitom posuzovala ženu s výrazným výstřihem, a druhá polovina stejnou ženu, jen se zakrytým dekoltem.

U ženy s výstřihem byla podle účastnic experimentu vyšší pravděpodobnost, že podvádí svého partnera nebo má poměr se zadaným mužem, mívá sex na jednu noc, podvádí u testů a obecně nedodržuje pravidla.

Druhé části experimentu se účastnilo 346 žen, které dostaly fotografii ženy s piercingy, tetováním a vyzývavým oděvem, což mělo implikovat promiskuitu. Žena na obrázku se nacházela v baru a měla si povídat s partnerem pozorovatelky a byla buď její blízkou kamarádkou, partnerovou sestrou nebo zcela neznámou ženou.

Nehledě na tyto tři odlišné podmínky však většina účastnic tvrdila, že ženu na obrázku hodnotí mírněji, než by ji hodnotili ostatní muži či ženy. Převažující byl také názor, že ženy by ji posuzovaly přísněji než muži. Podle autorů toto zjištění dále podporuje předpoklad, že ženy odsuzují jiné vyzývavě oděné ženy kolektivně a koordinovaně. "Stále je tady ale mnohé, co o vzájemné ženské soutěživosti nevíme," uzavírá Ayersová.