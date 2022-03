"Sedíš v bunkru? Jako krysa?" Údajná Putinova dcera čelí nenávistným komentářům

S bývalou manželkou a první dámou Ljudmilou Očeretnou má Vladimir Putin oficiálně dvě dcery - šestatřicetiletou Mariji Voroncovovou, která pracuje jako genetička, a o rok starší matematičku Katerinu Tichonovovou. Podle kolektivu nezávislých ruských novinářů Project má ruský prezident ale údajně ještě jednu dceru, osmnáctiletou studentku, Luizu Rozovou, která je známá také jako Elizaveta Krivonogichová.

Rozová měla donedávna na svém Instagramu 84 tisíc sledujících, na svém profilu prezentovala svůj luxusní život - konkrétně šlo o fotografie z kaváren, výletů do Paříže, vlastní módní značky i to, že na zakázku vystupuje jako DJka. Poslední příspěvek ale zveřejnila před pěti měsíci a minulé pondělí si účet smazala.

Podle deníku Daily Mail se spekuluje o tom, že se ji rozhodl ruský prezident umlčet. Smazání účtu z minulého týdne může být zase následkem nenávistných komentářů, které se začaly pod fotografiemi mladé Rusky objevovat.

Uživatelé Instagramu Rozovou například obviňovali z toho, že je "dcerou vraha, válečného zločince, psychopata a drogově závislého". Nebo jí pokládali otázky: "Sedíš v bunkru? Jako krysa?", čímž podle britského deníku pravděpodobně reagovali na tvrzení, že Putin ukryl své rodinné příslušníky v luxusním bunkru na Sibiři.

Součástí mnoha příspěvků byla také ukrajinská vlajka a reakce na dění na Ukrajině: "Tvůj osud bude osud Marije Miloševićové, až tvého otce pošlou do Haagu", "Ukaž svou tvář, ty zbabělče!" nebo "Mnoho Ukrajinců zapomnělo na to, co je to spánek. Lidé tráví noci ve sklepech jako krysy, protože z nebe padají bomby. Nemlč a řekni lidem pravdu o tom, co se děje na Ukrajině!", zněly další komentáře.

Někteří uživatelé se ale mladé ženy zastávali: "Nesuďte ji… není to její vina" nebo "Nemůže za to, že má šíleného otce".

Osmnáctiletá Rozová je dcerou Světlany Krivonogichové, původně uklízečky, která má v současné době podíl v ruské bance, což z ní dělá jednu z nejbohatších žen Ruska. S informací, že je Rozová mimomanželská dcera, přišel v roce 2020 kolektiv nezávislých ruských novinářů pod názvem Project. K tomuto podezření se nevyjádřil Putin, Krivonogichová ani Rozová.

