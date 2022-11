Lucie Šilhová s podcastem MUDr.ování bourá mýty o lidském zdraví

Celý život píšete články, rozhovory, knihy a od letošního roku máte i úspěšný podcast MUDr.ování na nejčtenějším online magazínu pro ženy Proženy.cz. Jak vás napadlo vydat se cestou audia?

To nenapadlo mě, ale dámy z vedení zmíněného magazínu. A protože se do všeho vrhám po hlavě, nadšeně jsem nabídku přijala. Navíc je podcast věnován tématu, jež je mi celoživotně blízké. Už jako malá jsem si přála být lékařkou. To se mi nesplnilo, tak teď lékaře aspoň zpovídám. A do třetice, doba audiu přeje, tak je fajn být u toho.

V čem je největší rozdíl?

V audiu odpadá nejotravnější fáze rozhovorů - přepisování z diktafonu. Na druhou stranu, psaný text můžete pulírovat do vysokého lesku. Jakákoliv osobnost, ať už je to lékař, nebo umělec, se rozpovídá tak po deseti minutách. Pak se dostane do té správné ráže a říká zajímavé věci. V konečném textu můžete "zahřívací" otázky a odpovědi vypustit nebo posunout dál, můžete pracovat s rytmem rozhovoru. U audia to musí frčet od první otázky.

MUDr.ování je rozhovorový podcast, kam si zvete odborníky na životní styl i kapacity z řad lékařů. Řešíte s nimi témata, která se týkají většiny z nás. Jaká to například jsou?

Vezměte si člověka a ukažte na kteroukoliv část jeho těla. Je to hlava? Dobře, tak tady můžeme řešit migrénu, ale taky třeba vlasy a jak to udělat, aby byly krásné a zdravé. Nebo nos a dýchací cesty. Proč, když jsou ucpané rýmou, nemáme hned panikařit, ale být za tu rýmu vděční. Mozek - jejda, tam je témat! A tak bych s hlavou mohla pokračovat ještě asi dalších deset epizod. Následovat může třeba srdce. Zdalipak kardiolog pozná, že je zlomené? Nebo plíce. Proč se říká, že jsme to či ono nedokázali vydýchat? Jak vidíte, tělesných záhad je spousta, a to dokonce i v našich rčeních. Lékaře baví na tyhle otázky odpovídat, konečně se mohou trochu uvolnit a nemluvit jen učeně.

Jaká další témata v podcastu MUDr.ování chystáte?

V prosinci jsme nachystali úžasně barvité téma o lidské chuti. Zpovídat budu antropoložku jídla, která nám prozradí, proč třeba nejíme žížaly, když prokazatelně víme, že jsou samý protein, tudíž velezdravé. Anebo jak se k jídlu staví ženy a jak muži. Na konci roku, kdy všichni vyhlíží první narozené miminko toho nového, vyzpovídám dámu, která pečuje v laboratoři o lidská embrya, která vzniknou z umělého oplodnění. Podle zákona je to genetický materiál, ale podle lidské morálky asi každý tuší, že je to trochu jinak. Jakpak se o ně ve zkumavkách asi starají?

Letos vám vyšla nová kniha nazvaná Hřích mám pořád v záloze. Na co se v ní můžeme těšit?

Těšit se můžete na zjištění, že i po padesátce je pořád na co se těšit. Knížka je sbírkou fejetonů, které víc než dva roky píšu na serveru Proženy.cz v rubrice Očima padesátky. Ale já už dávno žiji novou knížkou, kterou teď chystám. Tentokrát půjde o příběhy žen, respektive o příběhy vztahů. Za svůj novinářský život jsem jich vyslechla tolik, že se čím dál víc skláním před ženami, co všechno jsou schopné ustát, přežít, někdy dokonce s humorem i grácií.

Podcast Mudrování naleznete i na platformách Podcasty.cz, Spotify či Apple Podcasts.