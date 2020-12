Lékařky se kvůli článku o "nevhodném chování" svlékly do bikin. Jejich hnutí sílí

V létě vědeckou obcí prosvištěla na Twitteru vzrušující diskuse na téma, jakého "nevhodného" a "neprofesionálního" chování se mladí chirurgové dopouští. Do výčtu nevhodného chování zařadili autoři článku, zveřejněného v srpnovém vydání časopisu Journal of Vascular Surgery, nošení "provokativních halloweenských kostýmů", "držení/konzumaci alkoholu", ale i "provokativní pózování v bikinách/plavkách".

Přestože článek poukázal na palčivý problém, který balancuje na pomezí soukromí a profesionality, tvrzení o bikinách zvedlo zástupkyně lékařského oboru ze židlí. Obratem zareagovaly virálním hashtagem #MedBikini, pod kterým se lékařky i vědecké pracovnice prezentovaly v plavkách, aby upozornily na nesmyslnost a diskriminaci, vycházející z tvrzení čerstvé studie. V reakci na velkou lavinu nesouhlasu pak vedení časopisu tento článek stáhlo.

Autoři zmíněného článku sledovali na sociálních platformách po nějakou dobu přes 230 profilů lékařských stážistů a na základě veřejné prezentace těchto mladých kolegů sepsali studii, která upozorňovala na to, že nevhodné chování může mít negativní dopad na úctu pacientů k lékařům.

Jeden z hlavních důvodů, proč se odborníci vrhli akcentovat toto téma, bylo, že při výběru lékaře se pacient může nechat ovlivnit tím, jak se lékař na svých veřejně dostupných profilech sociálních sítí prezentuje. Otevřeli tím otázku, do jaké míry se mohou lékaři otevřít veřejnosti. Pokud narazíte na profil lékaře, který zveřejní na svém profilu fotografii, jak leží v hromadě zvratků, velmi pravděpodobně se nestane první volbou, pokud hledáte vaskulárního chirurga. Tímto způsobem se také přišlo na to, že někteří chirurgové zveřejňují identifikovatelné fotografie svých pacientů, aniž by měli k této prezentaci souhlas.

