Zavřená kadeřnictví ženám nevadí. Vymyslely nové hnutí, které oslavuje krásu šedin

Kadeřnictví jsou stále zavřená, a tak ženy po celém světě vymýšlejí způsoby, jak si zachovat pocit ženské přitažlivosti. Co se ale týče šedivých vlasů, ty jsou ve společnosti stále vnímané jako něco nepřijatelného. A v době, kdy jsou vlasové salony nedostupné, to ženy po celém světě pojaly po svém - chtějí poukázat na to, že i šediny mohou být krásné a přirozené. Vzniklo tak hnutí #FreeTheSilver, které nabádá odhodit chemické barvivo a nechat vlasy růst přirozeně - šedivé, bílé či stříbrné.

Podívejte se na ženy, které se do hnutí zapojily.