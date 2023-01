Udělat krok do tmy, nebo utratit tisíce. Proč u dobrého kadeřníka necháte tolik peněz

Jedno ostravské kadeřnictví nalévá svým zákazníkům kávu do hrnečku s touto výzvou: "Nikdy neříkej partnerovi, kolik jsi platila". Jenže jde vůbec o vtip? Melír ve vyhlášených salonech vyjde na pět, ale i na deset tisíc korun. Pokud se žena radou z hrnečku neřídí, může doma čelit nepříjemným otázkám. Opravdu bylo nutné tolik utrácet kvůli něčemu "tak obyčejnému", jako jsou vlasy? A nesvedla by to kadeřnice "z vedlejšího vchodu" stejně, a ještě mnohem levněji?

Katastrofa za hubičku

"Vypadala jsem příšerně!" vzpomíná blond třicátnice Zuzana na zkušenost s melírem za hubičku. Za zesvětlení vlasů zaplatila jeden tisíc korun. Kadeřnice, u níž byla poprvé, jí odbarvila jen část vlasů do "kuřátkově" nažloutlého odstínu, spodní vrstvu nechala světle hnědou, kontrast byl podle zákaznice do očí bijící.

První pomoc jí poskytl právě kadeřník Jakub Hájek. "Podle mě ten melír byl v pohodě, nepřišlo mi to ani tak tragické, ani tak žluté" říká smířlivě k práci 'kolegyně'. "Ono by to nevadilo, pokud by tam byl jiný střih a ta tmavá tak nevykukovala." Účes přistřihl a barevně sjednotil do lehce popelavé.

Hájek nechce paušálně levnější kadeřnictví shazovat. "U I. P. Pavlova v Praze je pánské kadeřnictví, kde paní udělá padesát hlav denně. Odvede v rámci možností dobrou práci, protože je za těch čtyřicet let vystříhaná." Rizikem je podle něj svěřit se z ulice do rukou kadeřníka, kterého zákazník nezná. Když už Hájek vezme novou klientku, může trvat až čtyři sezení, než dospějí k finálnímu účesu.

Neznámý kadeřník je krok do tmy

Schůzka naslepo, kterou Hájek hodnotí jako "krok do tmy", může vyústit i v horší barvu, než je kuřecí peří. Třeba když se nezkušený kadeřník pustí do melíru, aniž by prozkoumal, čím si zákaznice barvila vlasy, než ho navštívila. "Například hena má tendenci se vybarvovat do zelena nebo do modra. Pak ti mladí kadeřníci žasnou, jak se jim něco takového stalo," vysvětluje Jakub Hájek.

Melír patří k nejdražším položkám. Kromě toho, že je to piplačka s nutností zabalit prameny vlasů do desítek folií, podepisují se na ceně kvalitní a drahé materiály. Součástí účtu jsou i desítky let zkušeností. "Zákazníci ke mně chodí i dvacet let, sednou si a už nemusí vůbec nic říkat," říká profesionál, který historii úprav konkrétních klientů zná, protože k nikomu jinému nedocházejí.

Kadeřníků je momentálně málo, ty nejlepší si majitelé salonů vytipují už na učňácích a třeba špička mezi luxusními vlasovými salony TONI&GUY si je pak podle Hájka ještě dlouho vychovává. "Lidi, co tam začnou dělat, se tam tak dva roky ke klientovi ani nedostanou. Nejdřív myjou hlavy, učí se technikám a jak míchat barvy. Až když jsou dostatečně vzdělaní, pustí je do vyššího levelu." Velké salony si účtují služby po položkách, za mytí, barvení, tónování, o ceně také často rozhoduje adresa na exkluzivním místě.

Mistr se nevypracuje přes noc

"Kadeřník potřebuje alespoň deset let, aby pochopil, jak se vlasy chovají. Talent se pozná podle rychlosti, preciznosti, vyváženosti a ještě něčeho: do techniky musíš vložit 'něco ze sebe'," myslí si profesionál, který se před lety zkoušel hlásit na UMPRUM. Řemeslu propadl po návštěvě punkového salonu kamaráda, který vlastně moc dobře stříhat neuměl. "Říkal jsem si, že je to pěkná práce a když ji neumí on, tak já ji vlastně taky ovládat nemusím, a začali jsem stříhat spolu."

Po třiceti letech vypozoroval, že se trendy periodicky točí dokola. Momentálně se vracejí 80. a 90. léta: podholené strany, ofiny, mikáda, a dokonce mullet, který na ledě svého času vlál za mladým Jaromírem Jágrem. Velký průlom v poslední době nezpůsobil hokej, ale mistrovství světa ve fotbale. To, co před pár lety nosilo jen pár odvážlivců, začíná být díky fotbalistům středním proudem.

Jaké dotazy kadeřník uslyší, diktují vedle hvězd zeleného trávníku i hvězdy stříbrného plátna. Na londýnské premiéře novinky Babylon se nedávno objevil ostříhaný Brad Pitt. "Lidi jako on mají ty nejlepší kadeřníky a Pitt je pak opinion leader," myslí si Jakub Hájek. Očekává, že prosba o sestřih "na Breďáka" brzy zazní i v jeho salonu.

Video: Nejhorší účesy celebrit. Útěcha pro případ, kdy se to nepovede i vašemu kadeřníkovi (24. 5. 2020)

Nejhorší účesy celebrit. Aneb útěcha pro případ, kdy se to nepovede i vašemu kadeřníkovi | Video: Reuters, SplashNews, TopTalent