Věčně mladá? Začněte si spořit kolagen, a to hned. Ztrácet jej začínáme už ve dvaceti

Dlouhodobá krása a "věčné" mládí mají společný klíč, kterým je kolagen. Tuto bílkovinu naše tělo přirozeně obsahuje v hojném množství, její produkce ovšem začíná klesat velice brzy, často již v naších dvaceti letech. Mezi 20.-25. rokem života ztrácíme jedno až tři procenta kolagenu ročně, což vede k tomu, že pokožka ochabuje, ztrácí pružnost a odolnost, vytváří se na ní drobné linky a vrásky, mění se struktura, vysušuje se a ochabuje.

Není proto divu, že se rozvinul trend toho, jak si shromažďovat zásoby kolagenu. Na sociálních sítích už získal pojmenování "kolagenové bankovnictví". Čím dřív začnete svůj kolagen "spořit", tím spíš z něj bude vaše tělo profitovat v budoucnu a podle všeho není nikdy příliš brzy na to s tím začít. Jak na to?

Zdravý životní styl

Není nijak překvapující, že se zásoby kolagenu odvíjejí od zdravé životosprávy. To znamená kvalitní stravu, osmihodinový spánek a rovněž omezení stresu. Do jídelníčku začleňte proto potraviny bohaté na vitamín C, zinek a glycin, což jsou zásadní prvky pro tvorbu kolagenu. Tyto složky obsahují potraviny jako citrusy, bobule, papriky, listovou zeleninu a ryby.

Ochrana před sluncem

Škodlivé UVA a UVB paprsky vyčerpávají kolagenové zásoby v našem těle, zabránit tomu ovšem lze denní aplikací SPF. Nejdůležitější je obličej, ovšem opalovací krém je zejména v létě naprostou nezbytností i kvůli samotné ochraně pokožky.

Kosmetika s přidaným kolagenem

V první řadě je tady potřeba upozornit, že příjem kolagenu skrze pokožku není zdaleka tak efektivní jako prostřednictvím potravy, jelikož nedokáže proniknout do tak hlubokých vrstev kůže. Nicméně, existují i séra a krémy na bázi kolagenových peptidů a s obsahem vitaminu C, které k pružnosti a pevnosti pokožky mohou malinko přispět.

Speciální kosmetické zákroky

Neinvazivní kosmetická ošetření jsou také cestou, jak si budovat své kolagenové bohatství. Ke zkušené kosmetičce se můžete objednat třeba na ošetření širokopásmovým světlem (BBL) nebo mikrojehličkování, kde se prostřednictvím mikroskopických poranění pokožka aktivuje, spouští hojící reakci a s ní i produkci kolagenu. Doma, za nesterilizovaných podmínek, ovšem radši mikrojehličkování nezkoušejte, a rozhodně ne s válečkem, který může nadělat víc škody než užitku.

Kolagenové doplňky

O doplňky s kolagenem není na našem trhu nouze. U jejich výběru ovšem dbejte na to, aby byly kolagenové peptidy hydrolyzované a bioaktivní. Teprve po takovém zpracování se lépe vstřebávají, a tudíž mají prokazatelný efekt na pokožku a vlasy. Za nejlepší se pokládá mořský kolagen, tudíž ten derivovaný z ryb.