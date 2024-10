Trápí vás vypadávání vlasů? Možná za to může váš oblíbený účes

Kvalita vlasů závisí na genetických předpokladech, hormonálních změnách, fyzické i duševní pohodě. Tyto faktory můžou být jednou z příčin padání vlasů, ovšem nikoli jedinou: nemůžeme totiž opomenout ani fyzickou námahu a mechanické poškození vlasových vláken.

Stažením vlasů do přísných účesu, jako je třeba praktický culík nebo tvrdý drdol, vzniká na vlasech i pokožce napětí. V jeho důsledku vlasové kořínky povolí a vlasy začnou vypadávat. Tomuto stavu se říká trakční alopecie. Výpadek vlasů lze u ní vysledovat zejména v oblasti spánků nebo kolem čela.

"Dochází k pomalému oddělování vlasů od vlasové cibulky, vlasy jsou jemnější a křehčí, až zcela vypadnou. Řešením je uvolnění tlaku a tahu na vlasovou cibulku a stimulace růstu pomocí lokálně aplikovaných roztoků, výživových preparátů nebo mezoterapie," píše doktorka a profesorka dermatovenerologie Monika Arenbergerová.

Vlasy zatěžují i další úpravy, jako je třeba časté prodlužování vlasů, spletené copy a dredy. Přílišné utažení vlasů přímo ovlivňuje vlasové folikuly, které neunesou trvalý tah a vlas z cibulky uvolní.

Některé formy trakční alopecie vedou bohužel i k nevratnému poškození, u jiných je možné dosáhnout opětovného růstu aspoň tenkých vlasů. Vlasům však musíte nechat i dostatek volnosti, nestahovat je do ohonu ani je nesplétat do copů, rovněž je nezatěžovat ozdobami, jako jsou těžké sponky, nevplétat do nich korálky ani jiný materiál. Vyhněte se také přípravkům, které slibují vlasy vyrovnat, zvlnit nebo prodloužit. Náročné kadeřnické procedury, jako je trvalá nebo prodloužení, radši odložte a zaměřte se hlavně na zdraví vašich vlasů, nikoli jen jejich vzhled.