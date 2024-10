Máte lehce mastné vlasy, ale ne čas je umýt? Zkuste tyto jednoduché účesy!

Známe to každá: vlasy by potřebovaly umýt, ale nemáme čas, chuť nebo jsme to zkrátka jen neodhadly. Teď je ale potřeba si nějak poradit s mastnými kořínky a vytvořit na hlavě něco, co bude aspoň připomínat slušivý účes. Naštěstí tento problém řešila už spousta žen a mnohé přišly na to, jak mastné vlasy nejen hezky zamaskovat, ale dokonce je i využít ve svůj prospěch.

Podívejte se do naší galerie na to, jak z mastných vlasů vytvořit krásné účesy. Všechny zvládnete bez problémů i sama doma.