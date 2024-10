Sníte o hustějších a silnějších vlasech? Takto jim můžete pomoct i doma

Ať už vás trápí ztráta vlasů v důsledku nemoci nebo pokročilého věku, případně vás trápí slabší a řídké kadeře odjakživa, nezoufejte. Pořád se s tím dá něco dělat, a to ani nemusíte běžet do drahého salonu. Do své denní rutiny stačí na začátek zkusit začlenit několik jednoduchých triků.

1. Masáže hlavy

Dostatečné prokrvení pokožky hlavy je pro růst vlasů zásadní. Masáž hlavy, kterou si musíte udělat sama, sice není až takovým požitkem, jako když vám ji dělá někdo jiný, ale vlasům prospěje stejně. Na trhu je bezpočet pomůcek, speciálních masážítek i kartáčků, které můžete využít nasucho i u šamponování.

2. Scrub na vlasovou pokožku

Na prokrvení pokožky hlavy je také dobrý scrub na vlasy. Ten pomáhá nejen s masáží pokožky, ale i během mytí efektivně zbavuje pokožku hlavy nánosů ze zbytků produktů, mazu a odumřelých buněk, pod kterými může růst vlasů snadno stagnovat.

3. Vlasové oleje a masky

Náležitá hydratace a výživa je potřebná i do délek vlasů. Rozhlédněte se po kvalitních olejích a maskách na vlasy. Rozmarýnový olej se ukázal jako velice efektivní, když přijde na růst vlasů; pokud můžete, naneste jej na pokožku hlavy v den, kdy si je plánujete mýt, a nechte jej působit co nejdéle, klidně i několik hodin. Do délek a na konečky můžete zkusit arganový nebo jojobový olej, které vlasy posílí a zvláční.

4. Rozčesávání od konečků

Mechanické poškození může také přispívat ke zhoršení stavu vašich vlasů. Zejména mokré a vlhké vlasy jsou obzvlášť zranitelné, ale ani těm suchým neprospívá agresivní česání. Zkušení kadeřníci doporučují začít s česáním od konečků a postupovat směrem nahoru: tahání a škubání tak omezíte na minimum, kdežto česání od kořínků způsobuje zacuchání v délkách a může vést k lámání a oslabení vlasů.

5. Kondicionér první, pak šampon

Zkuste prohodit obvyklé pořadí produktů u mytí vlasů: nejdřív použijte kondicionér a teprve pak šampon. O této obrácené metodě mytí vlasů jsme již psali. Kondicionér vytvoří jistou bariéru, která zabrání tomu, aby šampon zbavil vlasy jejich přirozených olejů, což způsobuje lámavost. Navíc tato technika pomáhá redukovat krepatění a poletování vlasů, navíc zvyšuje jejich pevnost.