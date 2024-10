Zázračná technika na jemné vlasy bez objemu? Mytí vlasů "obráceně"

Sociální sítě, konkrétně TikTok, ovládl další trend v oblasti krásy - ačkoli je tady vlastně už nějaký ten pátek. Mytí vlasů tzv. obráceně je vlastně banální změnou obvyklého pořadí produktů: místo toho, abyste jako obvykle nanesla nejprve šampon a teprve pak kondicionér, kadeřníci doporučují zkusit je prohodit.

Každý typ vlasů potřebuje hydratovat, včetně těch, které se rychle mastí. Obrácené poradí produktů umožňuje vlasům získat potřebnou vlhkost a výživu z kondicionéru hned na začátku a přitom zabraňuje přehnané hydrataci, jelikož přebytek kondicionéru šampon odstraní. Tím pádem spíš předejdete mastným a zplihlým vlasům, účes nabyde objem a přirozenou texturu. Zastánkyně této metody si pochvalují, že jejich kadeře jsou posléze měkčí, lesklejší a působí hustěji

Pro koho to není?

Obrácené mytí je doporučováno pro ty, které trápí jemné, zplihlé vlasy bez objemu, stejně jako lidi, které trápí úbytek vlasů, rychle se mastící vlasy a vlasová pokožka. Obzvlášť prospěšné může být pro lidi, kteří se potýkají s ucpávajícími se póry na pokožce hlavy.

Na druhé straně to není úplně vhodná metoda pro ženy, které trápí opačné problémy - to znamená hrubé nebo husté vlasy, suché nebo velmi strukturované kadeře, včetně kudrnatých nebo vlnitých vlasů. Pokud patříte do této kategorie, můžete vyzkoušet "mytí" bez šamponu, pouze kondicionérem, popřípadě vyhledávejte ultra vyživující vlasové kondicionéry a masky, které můžete nechat působit i přes noc.

Jak začít?

Metoda obráceného mytí nezávisí na zvláštních produktech, nevyžaduje ani zvláštní načasování - stačí jej zkusit podle toho, jak často si myjete vlasy. Mnozí, kteří to zkusili, ovšem přísahají, že díky této technice vlasy vydrží bez mytí i o den nebo dva déle než obvykle.

A jak by mělo vypadat samotné mytí?

Začněte vlažnou vodou a po jejich dostatečném zvlhčení naneste menší množství kondicionéru, ideálně od středu až po konečky. Vlasové pokožce se zcela vyhněte, pokud se rychle mastí nebo vás trápí svědění a lupiny. Kondicionér nechte působit minutu až dvě, mezitím vlasy rozčešte hřebenem se širokými zuby nebo kartáčem určeným na rozčesávání.

Poté vlasy opláchněte a naneste malé množství šamponu - ten aplikujte zejména na pokožku hlavy až do středu vlasových délek. Snažte se vlasy moc nekroutit, může to vést k jejich zamotávání. Důkladně opláchněte, opatrně vymačkejte přebytečnou vodu a zabalte do ručníku. Vyvarujte se tření vlasů ručníkem, které může způsobit krepatění a lámání vlasů.