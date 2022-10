Zmačkaný sendvič na dně tašky a strie matky nesdílejí. Prezentují jen nereálné fotky

Šest stovek fotografií žen po porodu zveřejněných na Instagramu zkoumala nová studie Megan Gowové z Univerzity v Sydney. Vybírala snímky pod hashtagem #postpartumbody (poporodní tělo, pozn. red.). Její tým zjistil, že pouze pět procent fotografií zobrazuje realitu těla po porodu, tedy strie, jizvy z císařských řezů nebo povolenou kůži na břiše.

Výsledky studie také ukázaly, že většina fotografií zobrazuje matky ve cvičebním oblečení, plavkách nebo spodním prádle. Na snímcích prezentují, že se jejich těla rychle "vrátila do normálu" a dávají se opět do formy ve stylu americké influencerky a podnikatelky Kylie Jennerové.

Po porodu žádný den volna

Ta v létě na Instagramu zveřejnila fotografii z posilovny: "Žádný den volna! Čtyři měsíce po porodu," napsala Jennerová ke snímku, na němž ukazovala vyrýsované břišní svaly. Tým Gowové dospěl k závěru, že lifestylové magazíny a sociální média mají tendenci prezentovat těhotenství jako stav, ze kterého je třeba se zotavit, podobně jako nemoc.

"Ženy chtějí být ostatními přijímané," vysvětluje důvod zveřejňování takových snímků perinatální poradkyně Noor Mubaraková pro magazín Glamour. "Díky výzkumům víme, jaký psychologický dopad na nás mají lajky na Instagramu. Poskytují nám pocit odměny. Ženy po porodu, které se mohou cítit izolované nebo úzkostné, mohou být k takové stimulaci obzvlášť náchylné."

Poporodní tělo je podle ní opakem toho, co společnost považuje za ideál krásy. "To, co vidíme na instagramových fotografiích, je jen výběr momentů, které jsou dostatečné hezké ke zveřejnění. Zmačkaný sendvič na dně tašky na pleny mezi ně nepatří," uzavírá.

