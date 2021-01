Na začátku tomu nikdo nevěřil. Její umění vás ale přesvědčí se ostříhat nakrátko

Krátké vlasy jsou praktické - snadněji se myjí, upravují, rychle schnou. Ale na takový radikální sestřih se cítí jen málokterá z žen. Existuje ještě spousta dalších důvodů, proč by některé dámy měly radikálně sáhnout po nůžkách: jsou to zejména zničené a jemné vlasy a časté zacuchání.

Moskevská kadeřnice Kristina Kacabinová pomáhá ženám se znovu cítit krásně a provádí neuvěřitelné změny tím, že jejich kštici sestříhá do kratičkých rozměrů. Na svém instagramovém účtu ukazuje, jak vypadají její klientky před zásahem nůžek a jaký je pak finální účes. Dokazuje tím, že se ženská krása nepoměřuje délkou vlasů a krátké vlasy mohou skutečně slušet i těm, kteří by to ani netušili.

Podívejte se dál do naší galerie na dramatické proměny žen, které byly na začátku skeptické, ale s výsledkem jsou překvapivě nadmíru spokojené.