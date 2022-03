Je to umění, nebo zrůda? Psychiatr přišel o místo, když hodnotil vzhled modelky

Přední americký psychiatr a dlouholetý vedoucí katedry psychiatrie Kolumbijské univerzity Jeffrey Lieberman, který byl odbornou veřejností respektován pro svůj výzkum schizofrenie, byl minulý měsíc suspendován poté, co na svém Twitteru zveřejnil fotografii modelky tmavé pleti Nyakim Gatwechové a okomentoval její vzhled jako "hříčka přírody" (v originále freak of nature, může se také přeložit jako "zrůda přírody," pozn. red.).

"Nazval by svou manželku nebo dceru hříčkou přírody?" komentuje jeho slova devětadvacetiletá Gatwechová pro britský Guardian. "Jeho slova se nedotýkají jen mě, ale všech dívek s tmavou kůží, těch, které studují na Kolumbijské univerzitě, a ještě více takových dívek, které by se tam přály dostat. Může je to ovlivnit způsobem, jaký si nikdo z nás nedokáže představit. Obzvlášť, když taková slova pronáší psychiatr," míní Gatwechová.

Lieberman v únoru na svém Twitteru zveřejnil fotografii modelky, ke které napsal: "Ať už je to umělecké dílo, nebo hříčka přírody, je to krásný pohled." Na jeho příspěvek začali reagovat uživatelé a uživatelky této sociální sítě s žádostí, aby byl známý psychiatr odvolán ze své pozice. Gatwechová pro televizní stanici NBC jeho komentář nazvala "přímým rasismem". Lieberman následně svůj twitterový účet smazal, modelka si ale udělala snímek jeho příspěvku a sdílela jej na svém Instagramu.

Lieberman se za svá slova omluvil v dopise zaslaném Kolumbijské univerzitě, která jej vyloučila několik dní po zveřejnění příspěvku. "Má omluva černé komunitě, ženám a všem není dostatečná," napsal v něm.

Gatwechová pro zmíněný britský list popsala, že ji rasistické poznámky provázejí od školních let. "Když jsem si někam sedla, děti kolem mě se zvedly a šly si sednout jinam, jako bych měla nějakou nemoc nebo jsem zapáchala. A takto se chovaly i některé černé děti," vzpomíná modelka, která se narodila matce v utečeneckém táboře v Etiopii, několik let žila v táboře v Keni a v 16 letech se přestěhovala do Ameriky.

Šikana tehdy zašla tak daleko, že Gatwechová dokonce přemýšlela o sebevraždě a vybělení kůže. "I když stárnete a budujete si kariéru, stále tady budou lidé, kteří se budou vyjadřovat k barvě vaší kůže. Musíte pracovat na tom, abyste milovali sami sebe a aby vás taková slova neovlivnila. Několik let zpátky by mě takový komentář opravdu zasáhl," upozorňuje modelka.

