Revoluce v Miss Anglie. Do finále se dostala studentka bez make-upu

Dvacetiletá studentka politologie z Londýna Melisa Raoufová se dostala do finále Miss Anglie, a stala se tak vůbec první nenalíčenou soutěžící, která se této soutěže krásy zúčastnila za celých čtyřiadevadesát let jejího trvání.

"Znamená to pro mě hodně. Mám pocit, že mnoho dívek různého věku nosí make-up, protože se k tomu cítí nuceny," uvedla Raoufová, která během semifinále udělala na porotu dojem. Do finále, ve kterém se v říjnu utká o titul se čtyřiceti dalšími soutěžícími, se chystá vyrazit opět naprosto nenalíčená. "Do finále jdu s holou tváří. Ráda bych využila projekt Miss Anglie k posílení trendu přirozené krásy a odstranění tohoto toxického myšlení," řekla odhodlaně.

"Tolik dívek mi psalo, jak jsem je přiměla cítit se sebejistěji. Vzhledem k tomu, že duševní zdraví je tak velké téma, chci, aby se všechny dívky cítily dobře," popsala Raoufová, že už teď má její čin odezvu, za kterou je velmi ráda.

"Myslím, že lidé by měli své nedostatky a vady milovat a přijímat, skutečná krása se skrývá v jednoduchosti," řekla finalistka, která si sama prošla obdobím, kdy podlehla tlaku okolí a líčila se. Dodala ale, že se tak vůbec necítila dobře.

Přiznala také, že jít do soutěže posuzující ženskou krásu naprosto nenalíčená bylo náročné. "Byla to docela skličující zkušenost, ale je tak úžasné vyhrát tímto způsobem," řekla nadšeně. I organizátoři soutěže potvrzují, že Melisa je první, kdo se takto klání zúčastnil. A to i přesto, že již před lety bylo zavedeno kolo nazvané "topmodelka s holou tváří".