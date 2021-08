Umýt se fazolemi a namazat cibulí? Do české kosmetiky se dostávají netradiční složky

Zatímco se některé složky staly typickou součástí pleťové kosmetiky, v poslední době se tato voňavá tradice narušuje. Na trh se nově dostávají masky na obličej s vůní cibule či extrakty z brambor, krémy s černým kmínem nebo se dokonce ingredience do kosmetiky fermentují. V čem je taková změna lepší? A co to může naší pleti pozitivního přinést?

"I pleť potřebuje někdy nějakou změnu," podotýká Marcela Eller Veselá, kosmetička a majitelka obchodu s přírodní kosmetikou Ze země. Sama má svou nemilou zkušenost s alergií na tvářenku a krémy vyrobené konvenčně, což byl také důvod, proč se vrhla do výroby vlastních prostředků péče o pleť. Podle ní je momentálně největším hitem kosmetického průmyslu začlenění zeleniny do procesu výroby. Ale nejsou to jediné změny, které v kosmetické nabídce probíhají.

Zelenina nepatří jen do ledničky

"Zelenina je ta, která byla do nedávné doby opomíjená v péči o pleť, a myslím si, že to je cesta, kterou nyní kosmetický průmysl půjde. Kosmetický průmysl také začíná objevovat zázrak fermentace a pro mě osobně je toto skvělá zpráva. Fermentovaná kosmetika je plná života a není ji pak potřeba konzervovat. Fermentace je sama konzervantem," vysvětluje bývalá kosmetička.

Podle Vivienne Nagy, jednatelky Havlíkovy apotéky, má právě zelenina obrovské množství vitamínů, které se přehlíží. "Tak například brambora je zázrak pocházející přímo ze země. Pleti nabízí hydrataci, ochlazení, zklidnění, napomůže v boji proti předčasnému stárnutí i akné. Brambory jsou bohaté na škrob, polysacharidy, proteiny, aminokyseliny, polyfenoly, minerály, vitamíny C, B1, B6 a B9 (kyselinu listovou), alkaloidy, lipidy, cukry, draslík a vlákninu. Díky svým antibakteriálním a zklidňujícím účinkům jsou brambory a jejich škrob používány bylinkáři k různým léčebným a kosmetickým účelům," vyjmenovává benefity Nagy.

Vedle samotných krémů a masek se složkami do té doby nepříliš používanými, jako je červená řepa, cibule nebo kokos, se inovace v ingrediencích dotýkají i dekorativní či další pečující kosmetiky. Na trh se tak dostává i sada make-upů s vůní kávového zrna nebo peelingy z rebarbory.

Exotické i tuzemské oleje hrají nově prim

V posledních letech se také velké popularitě těší i exotické oleje, jako je olej arganový, kokosový či avokádový. Jak ale upozorňuje Kristýna Volfová z české kosmetické značky Poetiko, někdy taková obměna ve složení, která vyžaduje produkty z velké dálky, není nutná. Podle ní se stačí poohlédnout i po středoevropských zahradách a z nich vybírat. "Příkladem může být olej z vlašských ořechů. Rychle se vstřebává a nezanechává mastný film, díky čemuž se řadí mezi oblíbené ‚suché' oleje. Díky vysokému obsahu mastných kyselin, vitaminů a minerálů tento krásně vonící olej přispívá ke zvláčnění pokožky, nehtů i vlasů. Uplatňuje se především v péči o suchou a zralou pleť, kterou pomáhá vyživit a zvláčnit," vyjmenovává benefity oříškové složky, která se objevuje v pleťové kosmetice.

Podobně jako do této doby tradiční kosmetika mají i nové složky v pleťových krémech nebo maskách svá pravidla. Marcela Eller Veselá varuje například před nadměrnou aplikací: "Některé produkty jsou tak intenzivní a účinné, že u někoho může nastat reakce kůže. Doporučuji s novými aktivními látkami postupovat pomalu a obezřetněji. Aplikovat nejprve párkrát v týdnu a poté dle stavu pleti častěji. Tak předejdete nemilé zkušenosti. Nemusíte mít na surovinu alergii, ale někdy potřebuje kůže čas se s ingrediencí seznámit a přijmout ji," říká.

To, že by se výběr atypických ingrediencí dal považovat za efektní marketingový tah, Veselá nevylučuje. "Za marketingový tah považuji produkty, které obsahují stopová množství aktivních látek a výtažků, které tím pádem nemohou mít výraznější dlouhodobý účinek a výsledky. Pokud těchto látek kosmetika obsahuje dostatek, vždy vaší pokožce dodá to, co ji vyživí. Pak je tady otázka, zda je složení a surovina v molekulární velikosti, která prostoupí do pokožky a udělá to, čeho chci dosáhnout. Tedy pokud chci, aby produkt působil na nejhlubší vrstvy pokožky, nebudu očekávat zázraky od krému, který se tak hluboko nemá šanci dostat, ale pořídím si sérum, které svým složením tuto vlastnost má," vysvětluje.