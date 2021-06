Značka podprsenek vsadila na fotbalistky, mají změnit význam slova "sexy"

Světoznámá značka Victoria's Secret se rozloučila se svými ikonickými modelkami, tzv. andílky, tedy ženami s krásnými křivkami. Ty na mole předváděly svá dokonalá těla a na nich také sexy prádlo s pery či nosorožčími rohy, které vážilo i více než deset kilo.

Andílkem byla během slavné éry značky například Adriana Limaová, Heidi Klumová, Gisele Bündchenová, Eva Herzigová či Daniela Peštová. Značka Victoria's Secret se teď rozhodla k významnému kroku, a to obsadit do své kampaně ženy, které nejsou jedinečné jen svým vzhledem, ale také svými schopnostmi. Konkrétně fotbalovou hráčku Megan Rapinoeovou, akrobatickou lyžařku Eileen Guovou, plus size modelku Palomu Esslerovou, indickou herečku Priyanku Chopru Jonasovou, transgender modelku Valentinu Sampaiovou, modelku a uprchlici z Jižního Súdánu Adut Akechovou a fotografku a aktivistku Amandu de Cadenetovou.

Tyto ženy mají společně se značkou redefinovat slovo "sexy" v době, kdy Victoria's Secret zažívá propady v prodeji a bojuje s módní konkurencí, která už dávno bere ohledy na různé typy těl. "Svět se začal měnit a my jsme se s naší reakcí opozdili. Musíme přestat přemýšlet nad tím, co chtějí muži, a začít se věnovat tomu, co chtějí ženy," řekl generální ředitel značky Martin Waters deníku The New York Times.

Změna filozofie přichází po kritice společnosti kvůli zaměření na jeden typ krásy, marketing orientovaný na muže a také kvůli údajné šikaně, sexuálnímu obtěžování a misogynii majitele Leslieho H. Wexnera. Restrukturalizace proběhla také v nitru samotné značky Victoria's Secret. Ta má nový tým a buduje představenstvo, v němž budou zasedat především ženy.

Fotbalistka Megan Rapinoeová pro The New York Times řekla, že tento módní brand vysílal velmi škodlivé poselství. "Byl patriarchální, sexistický, a soustředil se jen na to, co připadá sexy mužům. Navíc se zaměřoval především na mladé ženy," popsala jedna z nových tváří kampaně, jejímuž uskupení se bude říkat VS Collective.

"Věděl jsem, že už dlouhou dobu musíme Victoria's Secret změnit. Neměli jsme ale dostatečnou kontrolu nad společností, tím pádem jsme nemohli její posun uskutečnit," vysvětlil Waters a dodal, že andílky už nevidí jako "kulturně relevantní".

V létě se Victoria's Secret osamostatní a oddělí od společnosti L Brands, vlastněné Lesliem H. Wexnerem. Bez jeho účasti má značka velké plány, mimo jiné nabízet také mateřské prádlo a vysílat podcasty. Ikonická módní show se v pozměněné formě podle Waterse odehraje v příštím roce.