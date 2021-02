Nevzhledná ženská těla? Česká iniciativa je obléká do spodního prádla a dokazuje opak

View this post on Instagram

Ideál krásy? Co to je? Velká prsa, štíhlá postava, pěknej zadek, krásný obličej, vlasy...? Kdyby byl každý dokonalý, tak by bylo těžké se zamilovat. Kolik lidí se do někoho zamiluje jenom kvůli vzhledu? Láska vzniká tehdy, když člověk tomu druhému otevře takové to vnitřní já. Více srdcem, méně očima. Svěklé tělo nezaručí šťastný život. Cítit se dobře a být šťastný je hlavní. Holky, Ženy, Mámy... jste KRÁSNÉ! 😊❤️ Mějste se rády takové jaké jste! 💕 Jsem pyšná za každou z Vás, která se nebojí ukázat své pravé JÁ. . . . @mlada.mama.kopicova #selflove#stretchmarks#strie#sebelaska#maminka#mama#baby#telospribehem#postpartum#telopoporodu#telocodalozivot