Je mu 90 let a pózuje nahý pro časopis. "Každé tělo je dokonalé," říká kulturista Jim

V 90 letech je Jim Arrington nejstarším žijícím kulturistou. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal v roce 2018. "Mé tělo je mnohem zranitelnější. Když trénuji, musím být opatrnější. Nemůžu dělat cviky, které jsem dříve mohl. Je to skličující, ale důležité je v boji pokračovat," řekl před čtyřmi roky ke svému zapsání do prestižní publikace.

V 90 letech pózuje bez oblečení pro mužský lifestylový magazín Men's Health. Fitness se věnuje od 14 let a uvádí, že k dosažení svých cílů potřeboval více psychické než fyzické síly. Přál si vyhrávat ty nejprestižnější kulturistické soutěže, zjistil ale, že má příliš malé kosti a vazy, které mu bránily v dosažení dokonalého těla.

"Musíte experimentovat a zjistit, co ve vašem případě funguje," říká Arrington, který se během svého života zúčastnil 60 soutěží a téměř třetinu z nich vyhrál. "Fyzická síla pro mě není důležitá. Chci být silný, ale mám malé kosti, vazy a všechno. Moje žena je silnější než já, protože má mnohem větší ruce. Často se mi nedaří něco otevřít, jí to ale jde," uvádí vysportovaný pradědeček Arrington.

I v 90 letech má nejstarší kulturista na světě další cíle. "Zapsal jsem se do kulturistické soutěže v Nevadě. Vstoupil jsem do kategorie 80 plus a snažím se organizátory přesvědčit, aby otevřeli také kategorii pro lidi přes 90 let. Další věc, která mě udržuje při tréninku, je to, že z nějakého důvodu lidi inspiruju," uvádí.

V rozhovoru pro časopis People v roce 2017 žertoval o hořkosladkém momentu, kdy se ve své kategorii na pódiu ocitl sám. "Kvůli malým kostem jsem se nikdy nedostal do soutěže Mr. America. Hádám, že moje strategie tak byla počkat do doby, kdy všichni ze soutěží odejdou nebo zemřou."

Do posilovny chodí každý den a chuť do života mu dává nejen protažení těla a pocit síly, ale také každodenní malé konverzace s ostatními cvičenci. "Vídávám tam hodně těl a v porovnání s nimi jsem nic. Ale ostatní mě respektují za to, co dokážu vzhledem ke svému věku. Díky tréninku se cítím skvěle. Navíc v posilovně potkávám lidi, se kterými nevedu dlouhé konverzace, ale vím, že mě respektují, protože jsem tam každý den."

Opravdové potěšení podle Arringtona nicméně přináší cesta sama, nikoliv cíl: "Všichni říkají, že nejsou na soutěž dost připravení, že musí víc trénovat a přihlásí se později. Tak se na to ale nemůžete dívat. Potřebujete zkušenost, takže to prostě jen musíte udělat," uzavírá.

Mohlo by vás zajímat: Trenér fitness naschvál přibral 25 kilo: Klienti mi víc důvěřují. I já jsem selhával (9.6.2022)