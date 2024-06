Jak využít dlouhé nedělní odpoledne? Dopřejte si domácí wellness

Wellness pobyt na víkend by byl hezký, pravdou ale je, že vás může finančně zatížit, zejména ve dnešní době. Improvizované spa nebo koupele si můžete ovšem dopřát i doma. Manžela s dětmi pošlete na dlouhou procházku nebo za prarodiči a udělejte si domácí pohodu v pěti jednoduchých krocích.

1) Vytvořte si atmosféru

Ukliďte si prostor, ve kterém se budete zdržovat, zapalte si svíčku a/nebo jej provoňte aroma difusérem. Ztlumte světla a přidejte relaxační hudbu.

2) Udělejte si osvěžující nápoj

Připravte si svou oblíbenou domácí limonádu, nealkoholický nápoj nebo ovocný džus. Voda ochucená ovocem a bylinkami je také skvělou volbou, stačí, když do ní přidáte třeba citron, maliny, okurku nebo mátu.

3) Oblečte se do pohodlí

Vezměte si svůj nejmilejší župan a pohodlné pantofle. Ze skříně vytáhněte své nejměkčí ručníky a rozmazlete se tím nejlepším, co doma máte. Obklopte se svými oblíbenými věcmi; prostě, udělejte si radost.

4) Meditujte

Dopřejte si ten luxus, že chvilku pobydete pouze sama se sebou. Nezapínejte televizi a nekoukejte se na telefon. Pokud máte tu možnost, vyjděte venku na zahradu nebo na balkon, kde máte soukromí. Klidně si čtěte knížku. Až budete uvolněná a zklidněná, přesuňte se do koupelny.

5) Kosmetické procedury

To, co u sebe doma podstoupíte, je na vás. Můžete si dopřát dlouhou koupel, nanést svou oblíbenou masku na tvář nebo na vlasy, udělat si celotělový peeling nebo masáž jadeitovým válečkem. Pokožku hydratujte oblíbeným krémem nebo olejem; dopřejte si zkrátka to, co máte ráda a na co během týdne obvykle nemáte čas.