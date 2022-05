Husté a srostlé obočí jí pomáhá v kariéře. Mladé ženě kvůli němu hrozili i smrtí

"Chtěla jsem vypadat jako má matka. Vždycky říkala, že obočí vypadá nejúžasněji, když jej celé vyčešete nahoru," říká v sérii "As We Are" stanice CNN o definici krásy čtyřiadvacetiletá modelka Sophia Hadjipanteliová. Ve světě módy a sociálních médií se proslavila svým hustým obočím, které přisuzuje řecko-kyperským kořenům.

Považuje se za aktivistku proti šikaně a diktátu krásy, který určuje, co je esteticky přijatelné. "Usiluji o normalizování něčeho, co naše společnost vyžaduje, abychom skryli nebo upravili," napsala v jednom ze svých příspěvků na Instagramu, na kterém ji sleduje více než 450 tisíc lidí. Hadjipanteliová nejen pravidelně zveřejňuje své fotografie a objevuje se v módních časopisech a předvádí pro módní značky, ale také založila na Instagramu hnutí pod hashtagem #UnibrowMovement.

"Snažím se vzdělávat ostatní co nejvíc neutrálním, respektujícím a povzbuzujícím způsobem. Nedělám to jen pro sebe, ale také pro lidi, kteří mi píšou, že jsem je inspirovala a že se teď cítí více hrdí a sebevědomí," popsala v roce 2017 modelka motivaci vzniku hnutí pro časopis Glamour.

Hadjipanteliová podotýká, že pokud si společnost zvykne na určitý druh krásy, lidem je cokoliv, co do této "normy" nespadá, nepříjemné. "Jen chci, aby magazíny ukazovaly odlišné typy lidí. Čím více rozdílností budeme vídat, tím méně se budeme cítit nepohodlně, když někdo bude vypadat jinak než my sami," vysvětluje.

V rozhovoru pro televizní pořad Good Morning Britain před čtyřmi lety nicméně uvedla, že jí na Instagram chodí také velké množství nenávistných komentářů a dokonce hrozby smrtí. Hadjipanteliová se snaží takové poznámky nečíst a věnovat pozornost pozitivním vzkazům.

"Byla bych ráda, kdyby lidé akceptovali rozhodnutí druhých. Každý máme právo na svůj osobitý vzhled. Já jsem vždy byla hodně excentrická osoba a ráda se výstředně oblékala," uvedla v pořadu modelka a dodala, že díky její jedinečnosti jí také chodí spousta zajímavých pracovních nabídek.

