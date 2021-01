Doposud neznámé vyrážky z nošení roušek. Chladné počasí stav pokožky ještě zhoršuje

V zimním období pokožka trpí především kvůli vysušování. Může za to mráz, pobyt v přetopené místnosti, neustálé přechody z tepla do zimy, ale také nedostatečná hydratace, pitný režim či nošení nevhodných či nečistých roušek. Co s tím, když to prožíváte na vlastní kůži a jak tomu nejlépe předcházet?