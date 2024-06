Chcete hezkou manikúru, ale spěcháte? Sušení urychlí i věci, které máte doma

Díky množství produktů dostupných na trhu si hezkou manikúru můžete udělat i doma. Když ale přijde na uschnutí laku na nehtech, zdá se, že na to nikdy není dost času a někdy ani trpělivosti. Naštěstí existuje několik způsobů, jak to urychlit. A pomohou i věci, které pravděpodobně už doma máte.

Vybírejte produkty pečlivě

V první řade se oplatí zakoupit produkty, které vám celý proces nanášení laku ulehčí. I v běžných drogeriích jsou k dostání barevné laky na nehty s označením "quick dry", které úplně zaschnou v průběhu několika minut. Pomoct mohou i speciální spreje, zkušené manikérky ovšem varují, že tyto produkty spíš jen dodají lesk vrchní vrstvě a vytvářejí pouze iluzi, že lak ztvrdl.

Aplikujte tenčí vrstvy

K rychlejšímu usušení nehtů může pomoct i způsob, jakým lak nanášíte. Chytne se pouze na suché a odmaštěné nehty. Obecně se doporučuje nanášet tenčí vrstvy: štěteček otřete o hrdlo lahvičky a začněte proužkem ve středu nehtu, ten pak rozveďte po stranách. Tři tahy úplně stačí. Lak se po nehtu "rozlije" a dřív zaschne. Před nanesením další vrstvy vždy počkejte aspoň několik minut, dokud nemáte jistotu, že je ta první zcela ztuhlá.

Sušič na vlasy

V salonech mají speciální sušiče na nehty, doma si ale můžete pomoct i fénem na vlasy. Umístěte jej od čerstvě natřených nehtů dál, abyste je neopatrným pohybem nerozetřela. Nastavte na nejnižší teplotu a střední rychlost, přičemž dodržujte vzdálenost zhruba 15 centimetrů, ať se lak nerozmaže a nezkrabatí.

Ledová koupel

Speciálním trikem je ponoření nalakovaných prstů do ledové vody. Chlad totiž stáhne molekuly laku, díky čemu ztuhne rychleji. Naplňte velkou nádobu ledem a studenou vodou, poté do ní opatrně vnořte špičky prstů, až nanesete poslední vrstvu. Zabraňte přímému kontaktu ledu s nehty, to by vrstvy mohlo narušit. Po vytažení z vody se ujistěte jemným dotekem, zda se lak usadil. Jednodušší alternativa je také konečky prstů zchladit přímo v mrazáku, nemusí být ale tak efektivní.

Lak na vlasy

Aerosolový lak na vlasy může také urychlit dobu sušení. Podle odborníků na manikúru je to ale "poslední záchrana" a upozorňují na to, že je potřeba jej používat s uvážením a obezřetností. Lak na vlasy navíc pomůže ztvrdnout pouze poslední vrstvě, jeho molekuly hlouběji neproniknou. Pokud jej tedy použijete až na závěr manikúry, poté co nanesete top coat, budete si i tak muset dávat pozor, aby se vám nehty nerozmázly.