Botoxem k sebedůvěře. Roste počet mladých lidí, kteří si injekcemi upravují obličej

Třiadvacetiletý Connor zaplatil 800 liber (v přepočtu 22 tisíc korun) za 6mililitrů dermální výplně, kterou si nechal aplikovat do brady. "Zákrok jsem měsíčně splácel. Od patnácti let jsem toužil po výraznější tváři. Když jsem byl mladší, používal jsem aplikace jako Facetune k úpravám obličeje, abych viděl, jak bych mohl vypadat," říká Connor pro The Independent.

Po aplikaci injekce Connorovo sebevědomí okamžitě narostlo. "Moje tvář byla najednou ostřejší, brada měla pravidelnější tvar a lícní kosti byly širší. Před zákrokem jsem neměl sebevědomí, tak jsem chtěl udělat něco, abych se cítil líp," popisuje.

Connor patří mezi další tisíce mladých lidí, kteří si botox a dermální výplně v posledních letech aplikují. I když nejsou v současné době zatím dostupná přesná data mapující tento fenomén, Tamara Griffithsová z Britské dermatologické asociace potvrzuje jeho nárůst.

Injekce jako řešení nízkého sebevědomí

Dekádu zpátky injekce na vyhlazení vrásek využívala především starší, finančně zaopatřená generace, protože chtěla vypadat mladší. Lidé kolem dvaceti let kosmetické zákroky podle Griffithsové podstupují kvůli krizi sebevědomí. Na vině jsou sociální sítě prezentující často nereálné ideály krásy a aplikace pro změnu obličeje jako zmíněný Facetune. "Byla bych velmi opatrná, kdyby mému klientovi bylo méně než 25 let. Mladí lidé jsou často zranitelní, mají nerealistická očekávání, čelí tlaku vrstevníků, sociálních sítí a navíc mohou také trpět úzkostmi, depresemi a dalšími zdravotními problémy," vysvětluje pro The Independent.

Zájem mladé generace o zlepšení vzhledu pomocí botoxu a dermálních výplní Connor potvrzuje. "Moji kamarádi říkají, že by si chtěli dát výplň do tváří nebo rtů. Je to častá diskuse," říká.

Podle britského ministerstva zdravotnictví v roce 2020 botox podstoupilo 41 tisíc osob mladších 18 let. V reakci na zjištěná data Velká Británie aplikaci těchto látek nezletilým zakázala. Nad 18 let zatím žádné regulace neexistují a zvýšená poptávka má za následek nárůst nedostatečně kvalifikovaných kosmetických expertů, kteří zákroky poskytují.

Hollywoodské hvězdy výplně schvalují

Botox a dermální výplně tak nabízejí například nehtová studia, kosmetické salony nebo solária. Injekce aplikují na základě absolvování příliš krátkých či jednorázových kurzů od certifikovaných profesionálů. Dermatologové a britské ministerstvo zdravotnictví už minulý rok oznámili, že pracují na zavedení přísnějších licencí na aplikaci těchto látek.

Kromě sociálních sítí způsobují podle odborníků krizi sebevědomí mladých lidí televizní pořady jako Love Island a hollywoodské hvězdy vychvalující nechirurgické zákroky v obličeji. V poslední době například bývalá hvězda kanálu Disney a člen kapely Jonas Brothers Joe Jonas. V nové kampani propagují konkurenci botoxu, látku xeomin.

"Existuje jeden způsob, jak definovat krásu. S xeominem je to podle mých pravidel," říká 33letý Jonas v propagačním videu.

Látka fungovala jen tři měsíce

Nejistí lidé tak mohou získávat pocit, že úprava vzhledu injekcemi může vyřešit jejich problémy. Podle výzkumu kosmetické značky WooWoo například jedna z deseti britských žen "zcela opovrhuje svým tělem" a třetina z dotázaných uvedla, že cítí tlak na dokonalý vzhled kvůli sociálním sítím.

I když Connorovi řekli, že jeho výplň "vydrží" až rok a půl, výsledky aplikace byly viditelné jen první tři měsíce. Své sebevědomí tak "přifoukl" jen na pár týdnů. "Další zákrok podstoupím, až si ho budu moci v klidu dovolit. Pokud si chcete aplikovat výplň, moje rada je počkat, protože nikdy nevíte, jak se vaše tvář změní. Zamyslete se nad tím, jak dlouho bude fungovat a jestli si ji můžete dovolit," upozorňuje.

Jeho slova doplňuje Griffithsová. "Jestli je vám kolem dvaceti let a chcete tento zákrok podstoupit, promyslete si to. Rozhodně to nedělejte spontánně, dejte si nějaký čas a zvažte, proč po úpravě obličeje toužíte."

