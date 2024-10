Ne každému sluší světlé odstíny. Tyto ženy podlehly "blonďaté slepotě"

Blondýnky si podle amerického rčení užijí více zábavy - možná i to je důvod, proč se tolik celebrit v průběhu let rozhodlo své prameny až nepřirozeně vybělit. O fenoménu "blonďaté slepoty" (angl. blond blindness) se ale čím dál víc mluví mezi kadeřníky i na sociálních sítích, kde odbornice na teorii barev analyzují ženy, jež podlehly vábení zesvětlených pramenů. Ne každému ovšem tento odstín nevyhnutelně sluší. Termín blonďaté slepoty se tak vztahuje zejména na ty, kteří si své vlasy nechají odbarvit zkrátka z toho důvodu, že je to zrovna v módě, bez ohledu na to, jestli to sluší jejich typu pleti a rysům obličeje.

Blond slepotě navzdory týmům stylistů podlehly i světové celebrity. Podívejte se, komu zesvětlené prameny udělaly spíš medvědí službu.