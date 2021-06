Nejvlivnější žena Česka? Zůstává stejná, přesto v žebříčku jsou překvapivé změny

Nejvlivnější ženou Česka je vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Vyplývá to z žebříčku, který sestavil magazín Forbes ve svém červnovém vydání. Žebříček nejvlivnějších žen Česka Forbes vydal už po desáté. A žebříček je největší ve své historii.

Letos v seznamu nejvlivnějších žen Forbes představuje rovných 150 jmen významných Češek z nejrůznějších oblastí, od veřejné sféry a politiky přes byznys až po neziskový sektor.

Celý žebříček Forbesu 150 nejvlivnějších žen Česka si můžete přečíst zde.

Právě byznysový sektor však co do zastoupení žen roste nejprogresivněji, ženy podle Forbesu přibývají ve vedení firem, v topmanagementu i v představenstvech, přibývá i žen, které rozjely vlastní úspěšné podnikání. "V poslední době významně přibývá vlivných žen na nejrůznějších úrovních českého byznysu, za letošní rok přibylo víc než dvacet nových jmen vlivných českých podnikatelek a topmanažerek," upozorňuje hned v úvodu Forbes.

Alena Schillerová tradiční žebříček Forbesu ovládla podruhé. "Pokud vliv měříme i tím, na kolik lidí mají přímý dopad různá její rozhodnutí, není nadále vlivnější Češky, než je Alena Schillerová. Žádná jiná žena v Česku momentálně nehospodaří s větším množstvím peněz než šéfka Babišova státního rozpočtu ve výši přes 1,8 bilionu korun. V čase nynější koronavirové krize a jejích dopadů navíc ještě posílila svůj vliv na různá odvětví a dění v Česku," uvedl šéfredaktor Forbesu Petr Šimůnek.

"Šéfka státní kasy a současná první dáma české vlády má navíc neformální vliv na rozdělování desítek miliard korun," zdůvodňuje osobnost vicepremiérky na první příčce žebříčku Forbes.

Na druhé příčce se mezi nejvlivnějšími ženami Česka podle Forbesu stejně jako loni umístila místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, třetí je vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová, která v tomto žebříčku dlouhá léta vítězila.

Významná změna proběhla na čtvrté pozici: tu obsadila Renáta Kellnerová. "Vdova po zesnulém Petru Kellnerovi byla na konci května jmenována správcem pozůstalosti, a tak je nyní vedena jako držitelka majetkových podílů ve firmách PPF. Nyní tedy kontroluje třísetmiliardový majetek, i když zatím dědické řízení není uzavřeno. Paní Kellnerová je také součástí řídicího výboru, který funguje jako poradní orgán současného CEO Ladislava Bartoníčka," zdůvodňuje Forbes.

Forbes celý rok sledoval více než 350 žen z nejrůznějších oborů: v širším výběru byly majitelky firem, manažerky, ženy působící ve veřejné sféře, finančnictví či justici, redakční tým však sleduje i neziskový sektor, ženy z oblasti kultury, sportu či opinion leaders.

Jednotlivé ženy redakce v každé kategorii hodnotí podle několika základních kritérií, podle nichž přiděluje body. Vychází přitom z metodiky amerického Forbesu. Ke spolupráci zve redakční tým i poradce, odborníky a znalce jednotlivých odvětví, s nimiž pořadí konzultuje. "U majitelek a manažerek sledujeme hospodářské výsledky firem, obrat, zisk, nové akvizice a porovnáváme je i několik let zpětně. Přihlížíme k situaci v odvětví, v němž dotyčné působí, využíváme svou znalost dění uvnitř firem. Počítáme objemy peněz, nad nimiž mají kontrolu a na něž mají přímý vliv, jejich podíly ve firmách, ale i počet zaměstnanců, kteří pod ně spadají, nebo to, kolik zákazníků či spotřebitelů může jejich rozhodnutí přímo ovlivnit. V sekci politiky a veřejné správy posuzujeme pozice a reálné pravomoci a počet lidí i objem peněz, které rozhodnutí dotyčných žen mohou přímo ovlivnit. Důležitým kritériem je pro nás i to, jak jsou tyto ženy ze svých funkcí odvolatelné a kdo všechno má přímý vliv na jejich rozhodování," dodává Petr Šimůnek.

Nový Forbes s žebříčkem nejvlivnějších žen Česka vychází ve čtvrtek 3. června.