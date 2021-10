Konečně zase thriller, který zahýbal knižním světem

Člověk nedobrovolně držený v izolaci - jen málokterý motiv působí v knižních thrillerech mrazivěji. Věděl to i král hororu Stephen King, který koncem osmdesátých let tuto zápletku zpopularizoval v psychologickém románu Misery. Na škále děsu však lze zajít ještě o kousek dál. Co kdyby onou postavou drženou v zajetí bylo dítě, které nikdy nepoznalo víc než čtyři zdi jednoho domu?

Americká spisovatelka Abby Davies pro svoji debutovou knihu Matčina panenka jako vypravěčku zvolila dívku Mirabelle. Matka ji miluje… až příliš. Je to její panenka, a tak ji v domě se zabedněnými okny i dveřmi obléká, maluje jí tvář a češe vlasy. Jenže jak dívenka roste, šaty už jí tak nepadnou a Matka není spokojená. Ke třináctým narozeninám proto Mirabelle dostane pětiletou sestřičku Clarabelle, kterou Matka zachránila z vnějšího světa.

Ve spleti lží a manipulací

A právě to je moment, kdy se Mirabelle začnou rozpadat představy o vlastním životě. Clarabelle totiž tvrdí, že se ve skutečnosti jmenuje Emma. Z toho, že ji Matka do domu přivedla, je zoufalá, protože chce svou skutečnou maminku. Mirabelle postupně zjišťuje, že její soužití s Matkou není tak normální, jak si doposud myslela… a že život panenky nikdy nebývá dlouhý.

„Zdrcující a originální psychologický thriller, u kterého zapomenete dýchat. Syrový a zároveň niterný příběh o šílenství a přežití.“ Tak knihu zhodnotila spisovatelka Liv Constantine, autorka napínavého bestselleru Poslední paní Parrishová. A nejde s ní než souhlasit - Abby Davies ve své prvotině roztáčí kolotoč lží, manipulací, zneužívání a nečekaných zvratů tak rychle, že to bere dech i ostříleným čtenářům thrillerů.

Zoufalá honba za svobodou

Vysoké mínění o titulu mají i čeští betačtenáři. „Tenhle thriller je úžasný!“ napsala bookstagrammerka @kristi_cte. „Námět je skvělý a originální - vyprávění očima holky, která nikdy nepoznala nic jiného než svou ‚Matku‘ a její dům. Jsem naprosto nadšená, tohle se neskutečně povedlo!“

Temný příběh třináctileté Mirabelle je pohlcující a díky rychle odsýpajícímu ději se od knihy nejde odtrhnout. Přes veškeré překážky, které se Mirabelle staví do cesty, pořád existuje naděje, že její osud nemusí být zpečetěn. Dívka, jejíž naivní pohled na svět se střetává s krutou realitou, v sobě objeví sílu vzdorovat. Poprvé totiž zjistí jedno: Dům nemusí být domovem - může být i vězením. Pokud máte odvahu poznat její příběh, Matčina panenka vám přivodí nejednu bezesnou noc.

