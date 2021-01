Klitoris není biologická cena útěchy, je důležitý jako penis. Proč na něj zapomínáme?

Australskou uroložku Helen O'Connellovou přivedly ke studii klitorisu učebnice anatomie, ve kterých se několik stran věnovalo penisu a o klitorisu v nich nebyla téměř zmínka. Jako první tak v roce 1998 provedla jeho důkladný anatomický popis a říká, že je stále třeba pracovat na rovnocenném zastoupení ženské a mužské anatomie nejen v odborných kruzích. Klitoris není žádným "chudým příbuzným" penisu, má vliv na vaginální orgasmus a ovlivňuje početí.

"O klitorisu se nediskutuje. Chodím na konference, chodím na workshopy, píšu pro lékařský časopis, čtu ostatní lékařské časopisy, noviny, a nikde není žádná zmínka o klitorisu," říká Caroline de Costa, profesorka porodnictví a gynekologie na australské James Cook University pro deník The Guardian.

Ta zároveň jako editorka australského a novozélandského časopisu o porodnictví a gynekologii vyzvala uroložku Helen O’Connellovou, která jako první kompletně zmapovala celou anatomii a nervové dráhy klitorisu, aby o tomto tématu napsala sloupek. Když lékařské periodikum vyšlo, de Costu zarazilo, že na něj, na rozdíl od jiných článků nedostala žádnou reakci.

Anatomie klitorisu se podceňuje

Podle de Costy toto ukazuje, že je klitoris, jeho funkce a reálná anatomie jsou stále ignorovány a podceňovány nejen v lékařských kruzích, ale také v těch společenských. Přitom to byla právě Hellen O’Connellová, která už v roce 1998 jako první vůbec ukázala, že je klitoris jen "špička ledovce" a že by se tomuto orgánu měla věnovat stejná pozornost jako tomu mužskému - z hlediska medicínského i toho sexuologického.

Ke studiu klitorisu tuto chiruržku a uroložku, která na prvním místě léčí a operuje pacienty s problémy dolních močových cest, přivedly už během studií učebnice anatomie. Zatímco v nich nacházela desítky stran o penisu s jeho nákresy, klitoris tady byl zmiňován spíše jako orgán pod čarou.

"Tím odborné materiály říkají, že jsou tady muži a pak nějaká další podmnožina, která muži nejsou, tedy ženy. Jako by ženy nebyly kompletními lidmi, a tak nemají ani kompletní popis svého těla," komentuje pro deník The Guardian doktorka, která za svou práci získala v roce 2007 od Světové asociace pro sexuální zdraví nejvyšší ocenění, zlatou medaili. "Mezinárodní guru klitorisu" se přitom anatomii ženského těla věnuje ve volném čase bez nároku na odměnu.

"Určitě jsou tady doznívající tendence minulých let, kdy je v nespočtu starších anatomických knih klitoris jen naznačen a chybí jeho detailní popis. Na druhou stranu se podle mě ženské tělo dostává do zájmu široké široké odborné veřejnosti i influencerů čím dál více. To se týká také gynekologů. Někteří se s vámi moc vybavovat nebudou a do určité míry to bude způsobeno jejich vlastním studem. Lékaři z mého okolí se ale snaží být nápomocní a zodpovědět dotazy i stran sexuálního prožívání," nastiňuje situaci v českém prostředí gynekoložka Monika Boháčová.

Klitoris není zakrnělý penis

Pohled na studium klitorisu a ženské vzrušení jako nepodstatné může vycházet ze tří klasických teorií, o kterých se v knize Vagina zmiňuje Catherine Blackledgeová. Jedna teorie říká, že klitoris není nic jiného než pozůstatek společného základu, který mají embrya obou pohlaví ještě v děloze. Protože chlapci potřebují penis, zůstal i dívkám jeho zbytek, což je následně známo jako teorie klitorisu coby zakrnělého mužského pohlavního údu. Pro zastánce tohoto názoru tak nemá klitoris žádný samostatný účel, je to jen vedlejší produkt vývoje penisu a ženy ho získaly jen šťastnou náhodou.

Druhá teorie mluví o zlatém věku klitorisu, kdy ho ženy kdysi mívaly opravdu veliký (co se týká funkce a fyzické stránky). Z nějakého neznámého důvodu ale upadl v nemilost a dnes už je tak dlouho "bez práce", že se smrskl do velikosti i do role, kterou hraje v sexuální reprodukci. Třetí teorie říká, že klitoris je určen čistě ke hrátkám a pro vyvolávání líbivých pocitů a nebyl stvořen pro žádný jiný účel.

Faktem je, že se klitorisu a jeho reálné anatomii věnovali lékaři v 17. a 18. století jako například Nizozemec Regnier de Graaf, protože se v té době mělo za to, že je orgasmus přímo spjatý s početím. Když se tyto teorie na základě výzkumů vyvrátily, proč se zabývat klitorisem, který nehraje žádnou roli v početí a rozmnožování?

"Souvisí to s nezájmem mužských odborníků o ženské tělo v dobách minulých, kdy ještě nebyla objevena jeho funkce. Ženy si o existenci klitoridálního orgasmu mohly jen zdát. A i když se dle mého názoru dnešní společnost posunula a o klitorisu se za poslední dobu mluví víc než kdy dřív, stále se najde pár hlasů, co s těmito zkostnatělými tvrzeními souhlasí. V edukaci veřejnosti ještě určitě nejsme na konci a je dobré šířit povědomí o jeho funkci a vzhledu," říká gynekoložka Boháčová.

Profesor aplikované psychologie Robert King, který učí na irské University College Cork, během svého výzkumu přitom přišel na to, že když mají ženy orgasmus, šance na početí se zvyšuje o 15 procent. Kolik si z mužova spermatu žena ponechá a dopraví dál, totiž záleží na orgastických svalových kontrakcích. Pokud k orgasmu dojde kdykoliv od jedné minuty před mužem až do tří minut po něm, pak si žena ponechá ve svém těle více spermií, než když žádný orgasmus nemá, nebo pokud vyvrcholí daleko dříve či daleko později než partner. S tím souvisí vyplavování hormonu oxytocinu, které má za následek silné děložní a vaginální svalové stahy orgasmu.

Ženský orgasmus je stejně důležitý jako ten mužský

Když O’Connellová v roce 1998 jako první udělala kompletní anatomickou studii klitorisu, který návazně v roce 2005 zkoumala pod magnetickou rezonancí, ukázala, že to není žádná malá část erektilní tkáně popsaná jako "zakrnělý penis", ale velká vidlicovitá struktura obklopující celou genitální oblast a zasahující hluboko dovnitř těla.

Velikost klitorisu je taková, že jeho ramena objímají trubici vaginy, zatímco jeho tělo a ramena společně obklopují močovou trubici ze tří stran. Všechny tyto části jsou houbovitého charakteru a jsou senzitivní, vzruší se tak stejně jako penis. "Vypadalo to jako orchidej, bylo to krásné," popisuje lékařka, která pro výzkum pitvala deset žen.

O’Connellová si zároveň všimla, že zatímco od 70. let vznikaly studie o tom, jak u mužů při odstraňování prostaty nepoškodit nervy odpovědné za erekci a vzrušení, u žen žádná podobná práce, která by sledovala klitorální nervy, provedená nebyla. Právě popsání reálné anatomie klitorisu tak umožnila, aby byly nervy ženy při jakémkoliv chirurgickém zásahu v pánvi ušetřeny. "V ten moment bylo jasné, že to, na co jsme se doposud dívali, byl spíše stín orgánu než samotný orgán," říká doktorka, která dodává, že k anatomické pitvě vyšlo od roku 1947 pouhých 11 článků a studií. "Tady vidíme, jak literatura a věda pochybuje o důležitosti ženského orgasmu."

Vaginální orgasmus způsobuje klitoris, ne bod G

Kromě tohoto objevu to může být podle O’Connellové právě klitoris, který způsobuje vaginální orgasmus. Nikoliv tedy bod G, který podle amerického bioetika Jeffreyho Spikea patří do stejné kategorie jako andělé a jednorožci.

Studie z roku 2016 ukázala, že nejsou důkazy o existenci erektilní tkáně ve vaginální stěně. Jinými slovy O’Connellová se svým týmem na základě disekce (odstraňování tkání) na mrtvých tělech žen ukázala, že bod G neexistuje. Zároveň samozřejmě zdůraznila, že je v tomto zkoumání ještě třeba dále pracovat, včetně mapování močové trubice. Podle výzkumů je tak jedinou erektilní tkání v této oblasti právě klitoris a slastné pocity, jenž ženy zažívají v pochvě, mohou být dány právě jeho erekcí, který cítí při styku přes vaginální stěnu.

Aby tak žena zažívala vzrušivé pocity i při penetraci, měla by být dostatečně stimulována právě přes klitoris. "Už by se tak nemělo stávat, že se bude klitoris ignorovat. Staletí sexismu napájeného nerealistickým vyobrazením sexu ve filmech vybudovaly mýtus o bodu G a minimalizovaly roli klitorisu a povzbudily lidi k tomu, že se dá obejít," vysvětluje O’Connelová.

Ignorace ženských témat

O’Connellová vytvořila ve spolupráci s doktorkou Eaou Mulliganovou klitoris ve 3D vytištěném modelu, který distribuuje doktorům, na workshopy nebo komukoliv, kdo má zájem (objednat si jej můžete na adrese [email protected]).

"Spousta studentů medicíny a doktorů, kteří dostali tento model do ruky, řeklo 'Teda, nevěděl jsem, že je to takhle velké', protože v odborné literatuře je prostě zmenšován. Je to krásná příkladová studie neviditelnosti ženských záležitostí ve vědě i medicíně," říká Mulliganová, která si výrobou modelů zpestřuje důchod.

Klitoris tak podle studií není zbytkem penisu, není to ani jeho deformovaná, degenerovaná verze, a už rozhodně ne jakási biologická cena útěchy. Ženské a mužské genitálie si jsou navzájem podobné a ženská anatomie by měla být rovnocenná té mužské. Což opět znamená překonat institucionální i společenské předsudky vůči tomu, jak si ženy reálně užívají svou sexualitu.