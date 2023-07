Karta na týden od 10. července: Využijte svých schopností, ale hrajte fér

Týden od 10. července bude svou energií ovlivňovat Mág. Jde o kartu takzvaných velkých arkán, což je skupina 22 tarotových karet, které určují základní dějovou linku - hlavní téma. Co karta znamená, je-li vytažena jednotlivě, nikoli v rámci celého karetního výkladu?

Význam karty

Mág s sebou přináší vysokou aktivitu, jasný úsudek, mimořádnou vnímavost a skvělé přesvědčovací schopnosti. V podobném duchu se potáhne celý nadcházející týden. Budeme až nezvykle činorodí, s citem pro detail a schopností číst mezi řádky. Komunikace s druhými půjde líp než obvykle a mohly by se posunout i záležitosti, které se dosud nepodařilo prosadit či nastartovat. Bude však třeba trochu se o to zasloužit, vyvinout snahu a správně použít informace, které máme k dispozici. Některé věci se vyplatí šikovně "navléknout", aby směřovaly k výsledku, o jaký stojíme. Vše by samozřejmě mělo být podpořeno dobrým úmyslem, nikoli snahou manipulovat a jednat pouze ve svém sobeckém zájmu.

Co můžete udělat

Buďte aktivní a nebojte se nových výzev. Ukažte, jaký potenciál se ve vás ukrývá, projevte svůj talent a nezdráhejte se hovořit o svých zkušenostech. Zbytečná skromnost není namístě. Neváhejte vyzkoušet nekonvenční řešení, hledejte vlastní cesty, zapojte fantazii a buďte kreativní.

Na co pozor

Nezneužívejte svého postavení, nevnucujte druhým své názory. Nesnažte se ovlivnit situaci ve svůj prospěch, nemanipulujte ostatními. Nepokoušejte se získat kontrolu nad druhými a zapomeňte na představu, že vám všechno projde.