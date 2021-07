Drsný manžel, milovaná dcera Rumia a pohádkový hlas. Monika Bagárová slaví 27 let

Úspěšnou kariéru zpěvačky jí zařídila především pěvecká soutěž SuperStar, ve které to dotáhla až do finále. Nakonec se stala i její porotkyní, která se umí do adeptů perfektně vžít a soucítit s nimi.