První den v nové práci? Jak nástupní den nejen přežít, ale také si ho užít

Z předchozích článků víte, že zvládnutí pozice se připravuje mnohem dříve než v první den pod novým logem. To, co by mnohé vyvedlo z míry, vy už máte předem pěkně zorganizované. Pojďme se podívat na pár praktických rad, které vám pomohou udělat dobrý "první dojem" a snížit případné emoční napětí. V takovém nastavení se budete moci plně soustředit na všechny informace, pokyny a jména, která se na vás budou celý den valit.

Správné oblečení

Stejně jako u oblečení na pohovor platí, že se ve svém outfitu potřebujete cítit komfortně a sebevědomě. Opět nezapomeňte na vrstvení, ať můžete snadno reagovat na chlad nebo přílišné teplo v kanceláři. Pro první den oblečení nemusí být tak formální jako na pohovory, jde vám o to zapadnout. Vybavte si, jak byli oblečení kolegové, když jste procházela kanceláří na jednání o pozici. Pokud jste neměla šanci je vidět, zeptejte na to HR nebo manažera, se kterým domlouváte nástup.

Cesta do práce

Nenechte se překvapit ranní špičkou. Je možné, že jste na pohovory jezdila v jiné časy nebo odjinud než z domova. Bude-li to možné, nechte ranní starost o děti manželovi nebo babičce.

Jak se představit

Ať už nastupujete do manažerské nebo do jiné role, určitě se od vás bude čekat, že ke svému jménu přidáte i pár slov o sobě. Pokud si dopředu připravíte stručnou i obšírnější variantu svého představení, bude se vám říkat snáze a přesvědčivěji. Čím méně se totiž budete soustředit na to, co o sobě řeknete, o to snadněji budete vnímat jména, pozice a představení lidí, se kterými se seznamujete.

Small talk

Je-li pro vás náročnější začínat hovor s novými lidmi, ale nechcete se uvést jako mlčící socha, tak si připravte dopředu pár "otevíráků", jak začít hovor, ideálně na téma, ve kterém se cítíte komfortně. Rozmyslete si, co o sobě prozradit a co už ne. Jak mluvit o bývalém zaměstnavateli a šéfovi, tím spíš pokud jste nastoupila u konkurence. To všechno se vám bude hodit nejen u oběda, ale i u kávy v kuchyňce.

Oběd a lokalizace kávovaru

Nepodceňte ani fyzickou stránku dne. Společná příprava kávy nebo čaje spojuje a uvolňuje atmosféru, tak se jí nebraňte a využijte ji k poznávání zvyklostí a kladení otázek, na které byste neměla odvahu se zeptat v kanceláři. Je velmi pravděpodobné, že vás kolegové pozvou na oběd nebo vám alespoň řeknou, jak je to s obědy. Pro případ, že by se tak nestalo, vás zachrání tyčinka v kabelce nebo připravená svačina z domova. A pokud ji nesníte? Může se hodit jako večeře nebo zavzpomínáte na školní léta a skončí v popelnici jako připomínka příjemného oběda s novými lidmi.

Příjemný a klidný večerní program

Je-li to jen trochu možné, vyhněte se po práci jakýmkoliv závazkům. Nebo si domluvte jen takové, které můžete případně s klidným svědomím zrušit. Předem se těžko odhaduje, jak s vámi první den zamává a zda odejdete v přesně stanovený čas. Naplánujte si klidný večer nebo oblíbené aktivity, které vám dělají radost, a příjemně u nich zrelaxujete po náročném dni. Určitě si je zasloužíte.

Kromě výše zmíněných obecně platných doporučení se ještě podívejte do svých poznámek, co jste si k prvnímu dni napsala. Co jsou vaše "rozhodně dělat" a "raději nedělat"? Takže, vykročte pravou! Je to váš den, na který budete dlouho vzpomínat. Tak ať vzpomínáte v dobrém.