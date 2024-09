Těžký návrat z dovolené? Pět tipů, jak se vrátit do práce bez stresu

Příval nevyřízených e-mailů a projekty, na kterých je třeba dohnat dvoutýdenní skluz, mohou rychle zničit dobrou náladu a spálit veškerou motivaci pracovat naplno. Zároveň není snadné vrátit se zpět k vstávání brzy ráno a každodennímu dojíždění. Návrat z dovolené vám může usnadnit těchto pět tipů.

Dovolenou ukončete i v hlavě. Vytvořte si plán na zbytek roku

Pro mozek dovolená nekončí odemknutím vchodových dveří a vybalením kufrů. Naše mysl má tendenci pokračovat v aktivitě, kterou jsme dělali poslední minuty, hodiny nebo dny. Netflix nebo sociální sítě jako YouTube, Instagram či TikTok tento fakt využívají a nabízejí nám stále nové a nové pořady či videa, která nemůžeme přestat sledovat. Stejně tak může mozek pokračovat i v dovolenkovém "nicnedělání". Je třeba vyvinout vůli a tento proces vědomě ukončit a nahradit ho novým - v tomto případě prací a produktivitou. V tom vám pomůže vytvoření jasného plánu toho, co chcete stihnout první den, týden či měsíc. Na pracovním stole nebo v počítači budete mít jasný seznam úkolů, který vám ukáže, kde začít a jak postupovat.

Začněte úkoly s nejvyšší prioritou

Po příchodu do posilovny se doporučuje začít zlehka a rozcvičit se. Kancelářská práce však nevyžaduje svaly ale hlavu. Váš seznam priorit by měl začínat nejdůležitějšími nebo nejtěžšími úkoly. Využijete k nim tak maximum mentální energie, kterou jste si přinesli z dovolené. V práci navíc často platí, že dva nebo tři nejdůležitější úkoly přinášejí až 80 % výsledků, takže jejich splnění vám pomůže získat další motivaci pokračovat dál.

Snaha začít s jednoduchými a drobnými úkoly vede nevyhnutelně k prokrastinaci - mozek si bude po každé drobné úloze chtít dopřát malou pauzu, která následně povede k dalším přestávkám a prokrastinaci. Právě zaobírání se nepodstatnými a zbytečnými úkoly dnes v kancelářích nahrazuje zábavu v podobě videí doma na gauči.

Zorientujte se hned po příchodu do práce. Ráno v 9.00

Mozku můžeme pomoci ukončit dovolenou i tím, že se okamžitě zapojíme do pracovních aktivit a zorientujeme se ve stavu jednotlivých úkolů. Se svým týmem si naplánujte schůzku ideálně hned v pondělí ráno v 9 hodin. Dozvíte se, jaké jsou vaše priority, a můžete se hned pustit do práce. To stejné platí i tejhdy, pokud máte podřízené. Poskytněte jim podporu a naplánujte několik individuálních schůzek. Jinak také raději začnou drobnými a nepodstatnými úkoly.

Klíčový je také vliv prostředí kanceláře. Podobně jako když se přemůžete a vyrazíte do posilovny, pravděpodobně tam zůstanete cvičit alespoň hodinu. Pokud vám to pomůže přepnout se do pracovního režimu, vyrazte mezi kolegy a home office si nechte až na další týdny.

Vyhněte se epidemii vyrušení

V open space kancelářích se často šíří moderní epidemie vyrušení. Lidé mají přirozenou potřebu socializace a po létě chtějí sdílet své zážitky z dovolených. V rámci firemní kultury by však na takové konverzace měl být vymezen specifický prostor. Například kuchyňka nebo relaxační místnost v rámci kanceláře. Zážitky sdílejte s kolegy, kteří si tam dávají vědomou pauzu od práce. V pracovním prostoru by mělo převládat soustředění. Vaše potřeba pochlubit se nebo si postěžovat tam jen naruší soustředění ostatních a sníží produktivitu.

Firma by však potřebu socializace zaměstnanců neměla podceňovat, naopak, měla by takové aktivity podporovat. Ideální jsou například společné firemní snídaně, sportovní aktivity po práci nebo občasné posezení u piva s kolegy.

Vylepšete work-life balance, energii z dovolené potřebujete co nejdéle

Na dovolenou většinou vyrážíme načerpat síly. Bylo by škoda je hned po návratu ztratit. Naplánujme si proto i odpočinkové aktivity a relax. Život nemůžete stavět jen na práci a ve vaší denní rutině by měly mít pevné místo například i sport, setkávání s přáteli, kultura nebo výlety.

Snažte se nastavit si život tak, aby vám energie z dovolené vydržela co nejdéle a brzy nebylo potřeba další volno jako poslední záchrans před vyhořením. Návrat z dovolené je ideální příležitost k restartu priorit a nastavení nových pravidel.