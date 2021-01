Timberlake: Byl idolem pubertálních dívek a úspěch získal i skladbou pro McDonald's

Zpěvák a herec Justin Timberlake je držitel několika cen Grammy a Emmy. Už jedenáct let žije s herečkou Jessicou Bielovou, se kterou dokazují, že když to za to stojí, vztah může fungovat i po odloučení. Chodili spolu čtyři roky a rozešli se těsně před svým zasnoubením. V roce 2012 se ale vzali a v roce 2020 v červenci se stali dvojnásobnými rodiči. Bývalý zpěvák slavné kapely 'N sync a bývalý přítel Britney Spearsové slaví 31. ledna 40. narozeniny.

