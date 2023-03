Jitka Sedláčková: Raději, než se zvířaty pracuji se starými lidmi

Máte nějaký vztah k myslivosti?

Řekla bych, že z ní mám respekt. Jednak z dob komunismu si pamatuji, jak papalášové jezdívali a stříleli si zvěř jen tak pro srandu. Bylo to ostatně vidět i v mnoha filmech. A to mě jako dospívající dívku hrozně iritovalo a bylo mi to naprosto odporný. To už se, předpokládám, dnes neděje. Já jsem tedy obecně proti zbraním i střílení. Ale vím, že myslivost je potřebná a u nás je na velmi vysoké úrovni. Jinak ale myslivost je pro mě hlavně film Slavnosti sněženek.

Když jste vzpomněla legendární film, mám hned otázku. Se šípkovou, nebo se zelím?

Jednoznačně se zelím.

Máte nějakou historku z přírody nebo z lesa?

Já se v přírodě vždycky uklidním a je mi v ní strašně dobře. Ráda chodím do lesa, ráda běhám. Dříve jsem uběhla i 14 kilometrů denně, dneska uběhnu třeba osm, ale indiánského běhu. Jinak k zážitkům bych zmínila, že když jsem byla na dětském táboře, tak jsme měli noční bojovku. To bylo tedy strašné. Někdo na nás pořád bafal, ukazovali nám zuby, pak mě někam přivázali ke stromu a patlali po mně borůvky. Prostě strašný! Já se hrozně nerada bojím. Tma v lese je pro mě nepříjemná, nejsem ten typ pod stan nebo pod širák. Jsem spíš typ do pětihvězdičkového hotelu. Odjakživa.

Byla jste někdy pozorovat zvířata? Co safari nebo zoo?

Obecně mám problém se zvířaty v klecích. Takže například cirkus se mi nelíbí. Vážím si lidí, co v něm pracují, ale zvířat je mi líto. Ani zoo tedy moc nemusím. I když teď pracovně pobývám čas od času v zoo ve Dvoře Králové nad Labem. Tam je to velmi hezké a na vysoké úrovni. Obecně mám ale ze zvířat respekt. Ne že bych se jich vysloveně bála, ale zkrátka respekt mám, jsem trošku srab. Nevrhám se ke zvířatům hlava nehlava na hlazení.

Při natáčení seriálu Revír jste ale měla několik záběrů se zvířaty…

To je pravda. Když mám ale kolem sebe tým spolehlivých lidí, tak mi to nevadí, dokonce to i vítám. Je to adrenalin. A když to k roli patří, tak s tím nemám problém. Mým snem ale úplně není film o zvířatech a lidech. Raději než se zvířaty pracuji se starými lidmi. V tomhle mám to cítění posunuté.

Co pro vás seriál Revír znamená?

Byla jsem ráda, že mě k seriálu přizvali. Je to zase něco jiného, trošku netradičního. Seriál Revír jistě bude mít příznivce, ale i kritiky. Jsem ráda, že jsem byla u něčeho, co vybočuje. Vlastně jsem si to tak trošku vysnila. Chtěla jsem si zahrát v něčem, co má tak cca osm dílů. A pak mi zazvonil telefon s nabídkou na osmidílný Revír. Natáčení bylo opravdu skvělé, jedno z nejlepších za poslední léta. Moc milí lidé a celý kolektiv.

Jak se vám líbila lokace seriálu?

Nádherná! Zejména východy slunce, protože natáčení začínalo už kolem půl páté ráno. Takže jsem viděla opravdu krásné vstávání sluníčka. Pak také všudypřítomné slepice, koně, stromy, příroda… Byli jsme na posedu a tam jsem zažila takový krásný okamžik klidu. Blahodárný pocit pro duši.

