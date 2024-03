Jenovéfa Boková oslavila první narozeniny své dcery nahou fotografií

Herečka Jenovéfa Boková se před rokem stala poprvé maminkou. Od té doby se na veřejnosti objevovala spíš sporadicky a dceru před zraky médií chránila, a dokonce nesdílela ani její jméno. To teprve v sobotu na Českých lvech náhodou prozradil moderátor Marek Eben.

Po roku a jednom dni se rozhodla oslavit narozeniny malé Elly společnými fotografiemi, kde se oblíbená herečka ukázala od pasu nahoru obnažená, avšak zvolené úhly působily hezky a decentně.

"Miluju a děkuju… jako nikdy," podepsala společnou fotografii Boková. Mateřství si užívá naplno, ačkoli ji zaskočily i poněkud nepříjemné situace, zejména bolest u kojení. "Byla jsem připravená na dost věcí, ale tohle mi jaksi nedošlo. V šestinedělí jsem měla nejeden ukvičenej telefonát mojí mamince, že to asi nedám, že je u toho vždycky dlouho přisátá a že mě to fakt strašně bolí!" svěřila se již před časem na svých sociálních sítích.

Vyjádřila se i k samotnému ožehavému tématu kojení. "Buď kojíš málo, hodně, nebo vůbec, ale upřímně každýmu je do toho úplný, no vy víte co. Myslím (a doufám!), že všem maminkám záleží na tom, aby jejich miminko bylo to nejspokojenější a nejzdravější a dělá pro to své maximum, jen k tomu máme každá jinou cestu," napsala tehdy.