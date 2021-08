Důchodkyně se staly roztleskávačkami. Bojují proti stárnutí, našly v tom smysl života

V rytmu písně Taylor Swiftové Shake It Off zvedá 89letá Fumie Takinová třásně do vzduchu a rychle se otáčí, zatímco její kamarádky, kterým je v průměru 70 let, švihají nohama vysoko do vzduchu.

"Všechny jsou velmi motivované, (…) bolest nohou ani stehen je v jejich rozletu nezastaví," řekla AFP Takinová, zakladatelka skupiny Japan Pom Pom o svých přítelkyních.

Seniorky intenzivně trénují dvě hodiny týdně a připravují velké představení u příležitosti oslav 25 let od založení skupiny. Původně bylo v plánu už loni, ale kvůli pandemii jej musely o rok odložit. Pro ženy je to kolosální a fyzicky velmi náročný úkol, ale také způsob, jak si "uchovat pevné zdraví" a "smysl života", domnívá se 73letá roztleskávačka Masako Matsuoková.

Na začátku dobrodružství Fumie Takinová o své zálibě příliš nemluvila ze strachu, co by si o ní lidé pomysleli. Diskrétnost však také komplikovala rekrutování dalších žen, které by se zapojily do aktivit skupiny. Konceptu starých roztleskávaček, oblečených do minisukní a kostýmů s flitry, hrozilo nepochopení tehdejší japonskou společností, vzpomíná Takinová.

Časy se ovšem změnily a dnes "existuje několik dalších skupin a lidé jsou zvyklí vídat nás v televizi. Pro některé je to možná ještě stále trochu nepříjemné, ale jsme tady a řekněme, že jsme si získaly své místo ve společnosti," raduje se Fumie Takinová.